11 de julho de 2026
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ELIMINADO

XV para no Cianorte, empata sem gols e dá adeus ao Brasileiro

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Mariana Kasten/XV
O XV lutou, mas esbarrou nas próprias limitações.
O XV lutou, mas esbarrou nas próprias limitações.

 O XV de Piracicaba está fora da Série D do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (11), no Barão da Serra Negra, o Nhô Quim empatou por 0 a 0 com o Cianorte e não conseguiu reverter a goleada por 4 a 0 sofrida na partida de ida, encerrando sua caminhada na terceira fase da competição.

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Precisando de uma atuação histórica, o time piracicabano mostrou disposição e tentou pressionar desde o início, mas voltou a sofrer com o principal problema da temporada: a falta de eficiência. Mesmo criando algumas oportunidades, a equipe não conseguiu transformar o domínio em gols.

Do outro lado, o Cianorte administrou a ampla vantagem construída no primeiro confronto. Bem organizado defensivamente, o time paranaense controlou o ritmo da partida e garantiu a classificação com o empate sem gols.

A torcida compareceu em bom número ao Barão da Serra Negra, incentivou o XV durante os 90 minutos, mas deixou o estádio frustrada com mais uma eliminação. Agora, o Nhô Quim volta as atenções para a Copa Paulista, competição que passa a ser a última oportunidade de conquistar um título importante na temporada de 2026.

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