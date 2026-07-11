O XV de Piracicaba está fora da Série D do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (11), no Barão da Serra Negra, o Nhô Quim empatou por 0 a 0 com o Cianorte e não conseguiu reverter a goleada por 4 a 0 sofrida na partida de ida, encerrando sua caminhada na terceira fase da competição.

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Precisando de uma atuação histórica, o time piracicabano mostrou disposição e tentou pressionar desde o início, mas voltou a sofrer com o principal problema da temporada: a falta de eficiência. Mesmo criando algumas oportunidades, a equipe não conseguiu transformar o domínio em gols.