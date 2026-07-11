11 de julho de 2026
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REGIÃO DE PIRACICABA

Flagrante: dono flagra ladrão dentro de carro e ' sai no tapa'

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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GCM Charqueada
O criminoso estava tentando ligar o carro para roubar.
O criminoso estava tentando ligar o carro para roubar.

 Um homem foi preso na tarde desta sexta-feira (10) após tentar furtar um veículo VW/Fox em Charqueada, na região de Piracicaba. 

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A ação rápida da equipe da ROMU da Guarda Civil Municipal contou com o apoio de moradores, que impediram a fuga do suspeito.

De acordo com a GCM, a equipe foi acionada por populares e, ao chegar ao local, encontrou o homem já contido. O proprietário do veículo contou que flagrou o suspeito dentro do automóvel, tentando dar partida por meio de ligação direta.

Ao perceber que havia sido descoberto, o criminoso entrou em luta corporal com o dono do carro e tentou escapar. No entanto, foi impedido por populares, que o seguraram até a chegada dos agentes.

Durante a ocorrência, a ROMU constatou que o miolo da ignição estava danificado, evidenciando a tentativa de furto.

O suspeito foi encaminhado ao Plantão Policial de Piracicaba, onde a autoridade policial ratificou a prisão. Ele permaneceu detido e está à disposição da Justiça.

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