A ação rápida da equipe da ROMU da Guarda Civil Municipal contou com o apoio de moradores, que impediram a fuga do suspeito.

Um homem foi preso na tarde desta sexta-feira (10) após tentar furtar um veículo VW/Fox em Charqueada, na região de Piracicaba.

De acordo com a GCM, a equipe foi acionada por populares e, ao chegar ao local, encontrou o homem já contido. O proprietário do veículo contou que flagrou o suspeito dentro do automóvel, tentando dar partida por meio de ligação direta.

Ao perceber que havia sido descoberto, o criminoso entrou em luta corporal com o dono do carro e tentou escapar. No entanto, foi impedido por populares, que o seguraram até a chegada dos agentes.

Durante a ocorrência, a ROMU constatou que o miolo da ignição estava danificado, evidenciando a tentativa de furto.