Foi identificado como Anderson Benedito Copoli, conhecido como "Perninha", o homem encontrado morto na manhã desta sexta-feira (10), ao lado do TCI, no centro de Piracicaba. Um detalhe chamou a atenção no caso. Ele estava com um saco plástico tampando a boca e o nariz.
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De acordo com as informações, populares avistaram o homem imóvel no chão, acionando na hora a Guarda Civil. Ao deparar com a cena, os agentes acionaram o Samu.
Quando os médicos chegaram, só puderam constatar o óbito.
Detalhe misterioso
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima tinha um plástico obstruindo a boca e o nariz, com um pouco de sangue, entretanto, os peritos não acharam nenhuma lesão no corpo.
Depois do trabalho da perícia, o corpo foi levado para o IML de Piracicaba. O registro foi feito na delegacia e a polícia investiga o caso.
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