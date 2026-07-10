Uma recém-nascida de apenas 29 dias quase morreu engasgada com leite materno. E quem salvou a vida dela foi a Polícia Militar.

O desespero virou alívio em questão de segundos no bairro Novo Horizonte nesta sexta-feira (10), em Piracicaba.

Era começo da tarde. A equipe do Pelotão Delta do 10º BPM/I tinha acabado de atender uma ocorrência no São Jorge e voltava para o patrulhamento. Foi aí que, na rua Conchas, um Ford Ka prata começou a buzinar sem parar. A mulher lá dentro acenava, chorava e pedia ajuda.

Os policiais pararam na hora, desceram do carro e o coração apertou. Nos braços da mãe estava uma bebê. Roxinha. Inconsciente. Sem respirar. O leite materno tinha tampado as vias aéreas da pequena.

Sem pensar duas vezes, os PMs começaram as manobras de desobstrução para recém-nascido. E deu certo. Em poucos segundos a bebê voltou a respirar. Chorou. Ganhou cor de novo. "Foi um milagre. Os policiais salvaram minha filha", disse a mãe, ainda tremendo.