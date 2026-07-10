A família de Wesley faz um apelo à população para ajudar a encontrar Pandora, uma cadela de pequeno porte desaparecida desde o último domingo (5), no bairro Boa Esperança, em Piracicaba. O animal fugiu durante a partida entre Brasil e Noruega e, desde então, não foi mais visto. O tutor oferece recompensa para quem fornecer informações que levem ao paradeiro da cachorrinha.
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Fuga aconteceu durante os fogos
Segundo o tutor, Pandora escapou de casa junto com o irmãozinho enquanto a família estava ausente. O barulho intenso de fogos de artifício e bombas durante o jogo teria provocado uma crise de medo na cadela, que já faz tratamento com medicação para ansiedade.
O outro cachorro conseguiu retornar para casa horas depois, com diversos carrapichos pelo corpo, indicando que passou por áreas de mato. Pandora, porém, não voltou, apesar das buscas realizadas desde o desaparecimento.
Wesley conta que percorreu praticamente todas as ruas do Boa Esperança e também bairros vizinhos, como Vila Sônia e Monte Rey, mas não encontrou qualquer pista da cadela. A família acredita que ela possa ter sido acolhida por alguém que ainda não sabe que o animal está sendo procurado.
Como identificar Pandora
Pandora tem mais de oito anos, é de pequeno porte e possui pelagem preta. Entre as características que podem facilitar a identificação estão um pequeno cotoco de rabo, uma mancha branca no focinho causada pela idade e outra no peito.
Apesar de ser muito medrosa por causa dos fogos, Pandora é extremamente dócil. De acordo com a família, ela costuma aceitar aproximação de pessoas e até se deita de barriga para cima para receber carinho. Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro da cadela pode entrar em contato pelos telefones (19) 99673-8389 ou (19) 99961-9441.
A família reforça que oferece recompensa e pede que moradores da região do Boa Esperança, Vila Sônia e Monte Rey compartilhem o apelo para aumentar as chances de Pandora voltar para casa.