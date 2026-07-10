A família de Wesley faz um apelo à população para ajudar a encontrar Pandora, uma cadela de pequeno porte desaparecida desde o último domingo (5), no bairro Boa Esperança, em Piracicaba. O animal fugiu durante a partida entre Brasil e Noruega e, desde então, não foi mais visto. O tutor oferece recompensa para quem fornecer informações que levem ao paradeiro da cachorrinha.

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Fuga aconteceu durante os fogos

Segundo o tutor, Pandora escapou de casa junto com o irmãozinho enquanto a família estava ausente. O barulho intenso de fogos de artifício e bombas durante o jogo teria provocado uma crise de medo na cadela, que já faz tratamento com medicação para ansiedade.