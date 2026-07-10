O desprendimento de uma janela transformou um voo entre a Grécia e a Alemanha em momentos de desespero na manhã desta sexta-feira (10). Um passageiro de 61 anos ficou parcialmente para fora da aeronave logo após a decolagem e só não foi completamente lançado para o exterior porque ocupantes que estavam nas poltronas ao lado conseguiram puxá-lo de volta para dentro da cabine.

O voo partiu de Tessalônica com destino a Memmingen, na Alemanha, e era operado pela Malta Air, subsidiária da Ryanair. Após a perda de pressão na cabine, a tripulação iniciou os procedimentos de emergência e retornou ao aeroporto de origem. O pouso foi realizado em segurança e todos os passageiros desembarcaram normalmente.

Segundo informações de um representante de um hospital grego, o homem sofreu ferimentos no pescoço e no ombro, além de queimaduras provocadas pelo atrito durante o incidente. Ele recebeu atendimento médico ainda em solo.