O desprendimento de uma janela transformou um voo entre a Grécia e a Alemanha em momentos de desespero na manhã desta sexta-feira (10). Um passageiro de 61 anos ficou parcialmente para fora da aeronave logo após a decolagem e só não foi completamente lançado para o exterior porque ocupantes que estavam nas poltronas ao lado conseguiram puxá-lo de volta para dentro da cabine.
O voo partiu de Tessalônica com destino a Memmingen, na Alemanha, e era operado pela Malta Air, subsidiária da Ryanair. Após a perda de pressão na cabine, a tripulação iniciou os procedimentos de emergência e retornou ao aeroporto de origem. O pouso foi realizado em segurança e todos os passageiros desembarcaram normalmente.
Segundo informações de um representante de um hospital grego, o homem sofreu ferimentos no pescoço e no ombro, além de queimaduras provocadas pelo atrito durante o incidente. Ele recebeu atendimento médico ainda em solo.
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Estrondo e pânico a bordo
Relatos de passageiros à imprensa grega apontam que um forte estrondo foi ouvido poucos minutos após a decolagem. Em seguida, as máscaras de oxigênio foram acionadas automaticamente e a aeronave começou a perder altitude, provocando pânico entre os ocupantes.
Testemunhas informaram que a cabeça, o pescoço e parte dos ombros do passageiro atingido ficaram para fora do avião após o desprendimento da janela. Pessoas que estavam sentadas ao lado conseguiram segurá-lo e trazê-lo de volta para dentro da cabine antes que a situação se agravasse.
Os passageiros também relataram que muitos dormiam quando o incidente aconteceu e acordaram assustados com o barulho e a rápida descida da aeronave. O clima foi de desespero, com gritos e muita confusão até que a tripulação conseguisse estabilizar a situação.
Retorno ao aeroporto
Em comunicado, a Ryanair informou que a aeronave precisou retornar a Tessalônica depois que a janela de um dos passageiros se desprendeu durante o voo. A empresa afirmou que o pouso ocorreu sem novas intercorrências e que uma aeronave substituta foi disponibilizada para concluir a viagem até a Alemanha.
O avião envolvido no incidente era um Boeing 737-800, entregue novo à Ryanair em 2008. Dados do serviço de monitoramento Flightradar24 mostram que a aeronave alcançou cerca de 15 mil pés (4.570 metros) aproximadamente seis minutos após a decolagem.
Na sequência, o avião iniciou uma descida rápida para cerca de 6 mil pés (1.830 metros) e permaneceu voando por aproximadamente 30 minutos para consumir combustível antes de retornar a Tessalônica, onde pousou cerca de uma hora após deixar o solo.