Quem procura atividades gratuitas durante as férias escolares terá uma opção voltada ao esporte e ao desenvolvimento do raciocínio lógico em Piracicaba. Durante todo o mês de julho, a Praça de Alimentação (Piso L2) do Shopping Piracicaba recebe uma programação de xadrez aberta ao público, com aulas para iniciantes, partidas livres, torneios semanais e uma atividade especial com o Mestre Nacional Humberto Pazianotto.

A programação é realizada em parceria com a Associação Piracicabana de Xadrez (APX) e é destinada a participantes de todas as idades, sem necessidade de experiência prévia. As aulas serão ministradas pelo professor Fellipe Cimeni Mendes aos sábados, sempre às 10h30. Já as partidas livres acontecem às quartas-feiras e aos sábados, das 19h às 22h, permitindo que jogadores iniciantes e experientes pratiquem o esporte em um ambiente aberto ao público.

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