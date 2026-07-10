O fim de semana em Piracicaba terá opções para quem busca cultura, lazer e entretenimento. A programação reúne a 200ª Festa do Divino Espírito Santo, a tradicional Exposição de Orquídeas, uma mostra de arte sobre papel, o lançamento de um livro infantil e diversas atrações do Sesc Piracicaba, com atividades para públicos de todas as idades.
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Mais de 10 mil orquídeas estarão em exposição no Engenho Central
Quem procura um passeio ao ar livre poderá visitar a tradicional Exposição de Orquídeas de Piracicaba, que acontece neste sábado (11) e domingo (12), no Galpão 9 do Engenho Central. A mostra reunirá mais de 10 mil plantas para exposição e comercialização, além de feira de artesanato e praça de alimentação.
O evento contará com dez expositores especializados, oferecendo desde espécies indicadas para iniciantes até exemplares raros e híbridos destinados a colecionadores. Também estarão disponíveis vasos, cachepôs, substratos, adubos e acessórios utilizados no cultivo.
Outro atrativo será a presença de integrantes da Associação Orquidófila Piracicabana (Orquipira), que estarão à disposição para orientar os visitantes sobre cuidados com as plantas, incluindo irrigação, luminosidade, adubação, replantio e controle de pragas.
Serviço
Exposição de Orquídeas de Piracicaba
Quando: sábado (11), das 9h às 18h, e domingo (12), das 9h às 17h
Onde: Galpão 9 do Engenho Central
Entrada: gratuita
Festa do Divino celebra 200 anos com programação até domingo
Depois de uma semana de celebrações, a 200ª Festa do Divino Espírito Santo entra em seu último fim de semana em Piracicaba. A programação segue até domingo (12), no Largo dos Pescadores, reunindo manifestações religiosas, apresentações culturais e gastronomia típica em uma edição que marca o bicentenário de uma das mais tradicionais festas do município.
Além das missas e procissões, a reta final da programação destaca apresentações das congadas, o tradicional Encontro das Bandeiras e momentos de confraternização que mantêm viva uma tradição transmitida entre gerações. A festa reúne moradores, devotos e visitantes em torno de celebrações que integram a história e a identidade cultural de Piracicaba há 200 anos.
Nesta sexta-feira (10), a partir das 19h30, haverá jantar comunitário, Leilão de Prendas, queima de fogos e apresentação musical. No sábado (11), as atividades começam às 13h com as apresentações da Congada de São Benedito e da Congada do Divino Espírito Santo, além da Procissão do Divino, do Encontro das Bandeiras, jantar e show musical. O encerramento será no domingo (12), com procissão às 9h até a Capela de Nossa Senhora Aparecida, missa no Largo dos Pescadores, apresentação da Congada do Divino Espírito Santo e almoço comunitário.
Serviço
200ª Festa do Divino Espírito Santo
Quando: até domingo (12)
Onde: Largo dos Pescadores
Entrada: gratuita
Mostra reúne 13 artistas e explora diferentes usos do papel
A Galeria 3 inaugura neste sábado (11), às 10h, a exposição “Entre dobras e superfícies: arte sobre papel”, reunindo 13 mulheres artistas de Piracicaba e de outras cidades do Estado de São Paulo. A visitação será gratuita e seguirá até 11 de agosto.
A mostra apresenta obras produzidas por meio de técnicas como desenho, gravura, colagem, bordado, fotografia e livros de artista, além de trabalhos contemporâneos que transformam o papel em objetos e instalações. A curadoria é de Fabiola Notaria, que propõe um diálogo entre diferentes gerações e diferentes formas de explorar o material.
Entre os destaques está o livro de artista, formato em que a própria estrutura do livro integra a obra. A programação também inclui uma roda de conversa entre a curadora e as artistas participantes no dia 18 de julho.
Serviço
Exposição “Entre dobras e superfícies: arte sobre papel”
Abertura: sábado (11), às 10h
Visitação: até 11 de agosto
Local: Galeria 3, Rua Prudente de Moraes, 1292
Horários: segunda a sexta-feira, das 11h30 às 18h; sábados, das 9h às 15h
Entrada: gratuita
Livro infantil revisita o clássico da Cigarra e da Formiga
A Biblioteca Pública Municipal de Piracicaba recebe nesta sexta-feira (10), às 19h, o lançamento do livro “O Reencontro da Cigarra e da Formiga”, da escritora, pedagoga e palhaça Dalila Lamour.
A obra propõe uma releitura contemporânea da tradicional fábula infantil. Na história, as personagens se reencontram anos depois dos acontecimentos conhecidos pelo público e passam a refletir sobre os caminhos que seguiram, discutindo temas como convivência, arte, trabalho e respeito às diferenças.
Além do lançamento, o evento contará com contação de histórias realizada pela autora, mediação do escritor e contador de histórias Evair Sousa e sessão de autógrafos aberta ao público.
Serviço
Lançamento do livro “O Reencontro da Cigarra e da Formiga”
Quando: sexta-feira (10), às 19h
Onde: Biblioteca Pública Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto (Rua Saldanha Marinho, 333, Centro)
Entrada: gratuita
Sesc tem espetáculos, música, oficinas e cinema
A programação do Sesc Piracicaba reúne atrações gratuitas e pagas para diferentes públicos entre sexta-feira e domingo.
Na sexta-feira (10), a praça da unidade recebe o espetáculo circense “Viralata: o palhaço tá solto!”, às 16h15. À noite, às 20h, o Teatro recebe o show “Abênça”, com Saulo Ligo e André Bertini, que mistura música e poesia inspiradas em diferentes tradições brasileiras.
No sábado (11), as famílias podem participar da vivência “Caminhos do Brincar!”, voltada à primeira infância, além da oficina “Bichos Brincalhões: Tatu Tobias!”, que combina literatura, desenho e atividades educativas. À tarde, o público poderá acompanhar o espetáculo “A Banda do Jerônimo: uma inusitada banda de um homem só”, com números de humor e música.
Já no domingo (12), a programação inclui a vivência infantil “Estação Neon”, o encontro “EngrenAgem: Economia Solidária e Criativa” e a exibição gratuita do filme “Frida, Natureza Viva”, que retrata a trajetória da artista mexicana Frida Kahlo. Também começam neste domingo os cursos “Costurando Porta Travessa” e “Cesto indígena aturá”.
Serviço
Sexta-feira (10)
- “Viralata: o palhaço tá solto!” – 16h15 | Praça | Grátis | Livre
- Show “Abênça”, com Saulo Ligo e André Bertini – 20h | Teatro | Ingressos de R$ 12 a R$ 40 | 16 anos
Sábado (11)
- “Caminhos do Brincar!” – 10h30 e 11h30 | Sala do Curumim | Grátis
- “Bichos Brincalhões: Tatu Tobias!” – 14h às 16h | Sala do Curumim | Grátis
- “A Banda do Jerônimo: uma inusitada banda de um homem só” – 16h | Cafeteria | Grátis
Domingo (12)
- “Estação Neon” – 14h, 15h30 e 17h | Sala do Curumim | Grátis
- “EngrenAgem: Economia Solidária e Criativa” – 14h30 | Barranco Cultural | Grátis
- Filme “Frida, Natureza Viva” – 16h | Teatro | Grátis