O fim de semana em Piracicaba terá opções para quem busca cultura, lazer e entretenimento. A programação reúne a 200ª Festa do Divino Espírito Santo, a tradicional Exposição de Orquídeas, uma mostra de arte sobre papel, o lançamento de um livro infantil e diversas atrações do Sesc Piracicaba, com atividades para públicos de todas as idades.

Quem procura um passeio ao ar livre poderá visitar a tradicional Exposição de Orquídeas de Piracicaba, que acontece neste sábado (11) e domingo (12), no Galpão 9 do Engenho Central. A mostra reunirá mais de 10 mil plantas para exposição e comercialização, além de feira de artesanato e praça de alimentação.

O evento contará com dez expositores especializados, oferecendo desde espécies indicadas para iniciantes até exemplares raros e híbridos destinados a colecionadores. Também estarão disponíveis vasos, cachepôs, substratos, adubos e acessórios utilizados no cultivo.

Outro atrativo será a presença de integrantes da Associação Orquidófila Piracicabana (Orquipira), que estarão à disposição para orientar os visitantes sobre cuidados com as plantas, incluindo irrigação, luminosidade, adubação, replantio e controle de pragas.