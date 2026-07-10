Piracicaba foi palco, nesta sexta-feira (10), da gravação da terceira temporada do programa "Aberto para Compras", exibido pelo canal de Tv History Channel. A produção percorre cidades brasileiras em busca de antiguidades, objetos históricos e peças de coleção levadas pelo público para avaliação e possível negociação.

A gravação aconteceu em diferentes pontos da cidade, entre eles o Engenho Central, e reuniu moradores, colecionadores e comerciantes do setor de antiguidades.