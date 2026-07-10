Piracicaba foi palco, nesta sexta-feira (10), da gravação da terceira temporada do programa "Aberto para Compras", exibido pelo canal de Tv History Channel. A produção percorre cidades brasileiras em busca de antiguidades, objetos históricos e peças de coleção levadas pelo público para avaliação e possível negociação.
A gravação aconteceu em diferentes pontos da cidade, entre eles o Engenho Central, e reuniu moradores, colecionadores e comerciantes do setor de antiguidades.
"A gente para a Kombi na praça e atende as pessoas"
A equipe do Jornal de Piracicaba conversou com Duda Queiroz, curadora do programa Família Vende Tudo e nova apresentadora do "Aberto para Compras".
Segundo ela, o formato do programa aproxima os especialistas do público.
"A gente viaja com a nossa Kombi pelo Brasil atrás de mercadoria e antiguidades. A gente para a nossa Kombi em uma praça e atende as pessoas ali mesmo. Tá sendo um prazer estar aqui, conhecer a cidade, conhecer um pouquinho da história de Piracicaba e, de quebra, fazer umas compras", afirmou.
Sebo do Formiga participou da gravação
Entre os representantes de Piracicaba está André, proprietário do Sebo do Formiga, que atua há 14 anos no comércio de livros, discos e itens colecionáveis. Durante as gravações, ele recebeu a equipe em seu estabelecimento para uma simulação de negociação e também participou como especialista convidado. André foi responsável pela curadoria e avaliação técnica de cartazes originais da conferência Eco-92.
Coleção de pôsteres da Earth Summit também entrou em negociação
Outra participante foi Raíssa Camargo Rubinato, moradora de Rio das Pedras, na Região Metropolitana de Piracicaba. Ela levou ao programa uma coleção formada por 30 pôsteres originais da Earth Summit, conferência ambiental realizada em 1992. A Eco-92, também chamada de Rio-92 ou Cúpula da Terra, foi uma conferência histórica da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro entre 3 e 14 de junho de 1992. O evento reuniu chefes de Estado de 179 países para consolidar globalmente o conceito de desenvolvimento sustentável Brasil Escola.
"Eu trouxe a coleção completa dos pôsteres e espero que dê tudo certo. Espero que o programa seja incrível", finaliza Raíssa.
Bastidores da gravação
O livreiro e escritor Daniel Sanglade, que trabalha no Sebo do Formiga há quase dez anos, também participou da produção. Segundo ele, o estabelecimento ajudou na aproximação entre a equipe do programa e Piracicaba.
"Nós trabalhamos com curadoria de antiguidades, livros, discos e CDs há muitos anos. Por conta disso, fizemos a ponte para que o programa viesse gravar em Piracicaba. Convido todos para conhecerem um pouco do nosso formigueiro", afirmou.
Onde fica o Sebo do Formiga?
O Sebo do Formiga está localizado na Rua Moraes Barros, nº 230, no Centro de Piracicaba.
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