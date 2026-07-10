Moradores da Rua Bogotá, no bairro Jardim Esplanada, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições de manutenção de um ponto de ônibus localizado na via. Segundo os residentes, o espaço apresenta problemas que afetam a utilização diária por passageiros que dependem do transporte coletivo.
De acordo com os relatos encaminhados à reportagem, o mato alto tem avançado pela área próxima ao ponto de ônibus, ocupando parte do espaço utilizado pelos usuários. Os moradores afirmam que a vegetação dificulta o acesso ao local e compromete a circulação de pessoas que aguardam o transporte público.
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Outro problema apontado é a situação da área destinada aos assentos. Conforme os relatos, a estrutura do ponto está coberta por terra, impedindo que os passageiros utilizem o espaço para sentar enquanto aguardam os ônibus. Os moradores informam que a falta de limpeza e manutenção tem sido observada no local.
A vizinhança também relata a presença de animais peçonhentos nas proximidades do ponto de ônibus. Segundo os moradores, o acúmulo de vegetação e a falta de limpeza contribuem para o aparecimento desses animais, gerando preocupação entre as pessoas que circulam pela região.
O ponto localizado na Rua Bogotá é utilizado diariamente por moradores do Jardim Esplanada e trabalhadores que dependem do transporte coletivo para seus deslocamentos. Os residentes solicitam que sejam realizados serviços de capinação, limpeza e manutenção da estrutura para melhorar as condições de uso do espaço.
Os moradores também pedem atenção ao entorno do ponto de ônibus, com a retirada da vegetação acumulada e a avaliação das condições do local, a fim de evitar novos problemas relacionados à conservação da área.
O que diz a Prefeitura
A reportagem do Jornal de Piracicaba entrou em contato com a Prefeitura de Piracicaba para solicitar informações sobre a situação relatada pelos moradores e questionou se existe previsão para a realização de serviços de limpeza, capinação e manutenção no ponto de ônibus da Rua Bogotá. Em nota, a Prefeitura disse: "A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que uma equipe irá ao local na segunda-feira, 13/07, para vistoria e posterior programação dos serviços".