Moradores da Rua Bogotá, no bairro Jardim Esplanada, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições de manutenção de um ponto de ônibus localizado na via. Segundo os residentes, o espaço apresenta problemas que afetam a utilização diária por passageiros que dependem do transporte coletivo.

De acordo com os relatos encaminhados à reportagem, o mato alto tem avançado pela área próxima ao ponto de ônibus, ocupando parte do espaço utilizado pelos usuários. Os moradores afirmam que a vegetação dificulta o acesso ao local e compromete a circulação de pessoas que aguardam o transporte público.

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