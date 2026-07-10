Moradores do bairro Jardim Esplanada procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar problemas de manutenção em uma área verde muito utilizada pelos moradores. Segundo eles, a situação tem gerado preocupação entre os residentes, principalmente durante o período da noite.
De acordo com os relatos encaminhados à reportagem, todos os postes de iluminação instalados na área estão danificados, deixando o espaço sem iluminação após o anoitecer. Os moradores afirmam que a falta de luz reduz a visibilidade e dificulta a circulação de pedestres que utilizam o local como passagem ou para acessar ruas próximas.
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Outro problema apontado pela população é o acúmulo de lixo na área verde. Conforme os relatos, o descarte de resíduos tem sido frequente, resultando na presença de materiais espalhados pelo terreno. Os moradores informam que a situação compromete a utilização do espaço e defendem a realização de serviços periódicos de limpeza e conservação.
A área verde integra a paisagem do bairro e está localizada em uma região de circulação de moradores. Segundo os residentes, o espaço poderia ser utilizado para convivência e lazer, mas as atuais condições de manutenção têm limitado o uso pela população.
Os moradores também solicitam que o poder público realize a recuperação do sistema de iluminação e intensifique a fiscalização para coibir o descarte irregular de resíduos. Eles afirmam que a adoção dessas medidas pode contribuir para a preservação do espaço e para melhores condições de circulação no período noturno.
A manutenção de áreas verdes e da iluminação pública integra os serviços de zeladoria urbana, que incluem ações de limpeza, conservação de equipamentos públicos e manutenção da infraestrutura dos bairros. Os moradores destacam que a realização desses serviços é necessária para garantir o uso adequado dos espaços públicos.
O que diz a Prefeitura
A reportagem do Jornal de Piracicaba entrou em contato com a Prefeitura de Piracicaba para solicitar um posicionamento sobre as reclamações apresentadas pelos moradores. Em nota, a Prefeitura disse: " A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que os postes de iluminação foram vandalizados e os fios foram furtados, além do medidor de energia padrão de energia, que também foi furtado. Diante disso, a Pasta terá de refazer a iluminação - o que já está sendo feito em outros pontos do bairro e chegará à área verde. Sobre o lixo, o setor responsável irá ao local na segunda-feira, 13/07, para programar os serviços de limpeza".
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