Moradores do bairro Jardim Esplanada procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar problemas de manutenção em uma área verde muito utilizada pelos moradores. Segundo eles, a situação tem gerado preocupação entre os residentes, principalmente durante o período da noite.

De acordo com os relatos encaminhados à reportagem, todos os postes de iluminação instalados na área estão danificados, deixando o espaço sem iluminação após o anoitecer. Os moradores afirmam que a falta de luz reduz a visibilidade e dificulta a circulação de pedestres que utilizam o local como passagem ou para acessar ruas próximas.

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