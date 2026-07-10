O diretor do Cecan (Centro do Câncer da Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba), médico Dr. Fernando Medina, fez questão de receber na tarde da última segunda-feira, seis de julho, a deputada Professora Bebel (PT) para agradecer pessoalmente o trabalho da parlamentar em prol do tratamento do câncer na cidade.

No encontro, realizado no próprio Cecan, em que estava acompanhado do médico oncologista Caio Marcelo Jorge, da enfermeira gestora Andréia Dias Klefenz, e do responsável por relações governamentais da Santa Casa, Marcos Andrade, o diretor do Cecan agradeceu todo trabalho da deputada, especialmente a recente articulação que a Professora Bebel fez para garantir mais R$ 924 mil junto ao governo federal do presidente Lula, através do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, para concluir o pagamento do acelerador linear, que reduz, em média, de 20 para quatro a cinco sessões de radioterapia, melhorando a qualidade de vida dos pacientes.

Para o Dr. Fernando Medina, o nome da deputada Professora Bebel “já está gravado na história da saúde de Piracicaba. Graças ao seu incansável trabalho junto ao Governo Federal, conseguimos a liberação de mais de 1,2 milhão de reais para o pagamento do Acelerador Linear Infinity — um equipamento que representa não apenas tecnologia de ponta, mas, acima de tudo, esperança para centenas de famílias que enfrentam o câncer em nossa região”.