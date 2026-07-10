O diretor do Cecan (Centro do Câncer da Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba), médico Dr. Fernando Medina, fez questão de receber na tarde da última segunda-feira, seis de julho, a deputada Professora Bebel (PT) para agradecer pessoalmente o trabalho da parlamentar em prol do tratamento do câncer na cidade.
No encontro, realizado no próprio Cecan, em que estava acompanhado do médico oncologista Caio Marcelo Jorge, da enfermeira gestora Andréia Dias Klefenz, e do responsável por relações governamentais da Santa Casa, Marcos Andrade, o diretor do Cecan agradeceu todo trabalho da deputada, especialmente a recente articulação que a Professora Bebel fez para garantir mais R$ 924 mil junto ao governo federal do presidente Lula, através do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, para concluir o pagamento do acelerador linear, que reduz, em média, de 20 para quatro a cinco sessões de radioterapia, melhorando a qualidade de vida dos pacientes.
Para o Dr. Fernando Medina, o nome da deputada Professora Bebel “já está gravado na história da saúde de Piracicaba. Graças ao seu incansável trabalho junto ao Governo Federal, conseguimos a liberação de mais de 1,2 milhão de reais para o pagamento do Acelerador Linear Infinity — um equipamento que representa não apenas tecnologia de ponta, mas, acima de tudo, esperança para centenas de famílias que enfrentam o câncer em nossa região”.
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Esse equipamento, como explicou, é atualmente o melhor do país e são poucos hospitais que o possuem. Nesse trabalho, Dr. Fernando Medina destacou que a deputada Bebel não se limitou a interceder burocraticamente.
“Ela ouviu, compreendeu e lutou conosco. Demonstrou, com fatos e não apenas com palavras, que conhece a realidade do nosso povo, que sente na pele as dificuldades do SUS e que, principalmente, ama a Santa Casa de Piracicaba tanto quanto nós”, disse.
Segundo o Dr. Fernando Medina, esse acelerador linear não é apenas um aparelho. “É a possibilidade de um tratamento mais preciso, de uma radioterapia mais eficaz, de um diagnóstico tratado com a dignidade que cada paciente merece. É a chance de uma mãe continuar cuidando dos filhos, de um pai ver seus netos crescerem, de uma jovem retomar seus sonhos.
E tudo isso começou com a sensibilidade e a coragem de uma parlamentar que colocou Piracicaba em sua agenda de prioridades”, ressaltou.
O diretor do Cencan deixou claro que este não é um gesto isolado.
“A deputada Bebel tem mostrado, ao longo de sua trajetória, que a saúde de Piracicaba não é apenas uma pauta política — é uma missão de vida. Seu compromisso com a nossa cidade, e especialmente com a Santa Casa, é um exemplo de que a política, quando exercida com verdade e amor, transforma realidades.
A deputada Professora Bebel, acompanhado da equipe do Cecan, vibra com mais esta conquista para a Santa Casa de Piracicaba
Aos pacientes que serão tratados com este equipamento, aos médicos que terão mais uma ferramenta em suas mãos, aos técnicos que operarão esta máquina com tanto cuidado: saibam que por trás deste aparelho há uma história de luta, de parceria e de amor à causa pública”, destacou o Dr. Fernando Medina.
Diante de todo este trabalho da deputada Professora Bebel, fez questão de dizer que a gratidão é eterna. “Piracicaba reconhece, a Santa Casa reconhece, e cada vida que for tocada por este tratamento levará, mesmo que sem saber, o seu nome como parte de uma história de vitória. Que este seja apenas mais um capítulo de uma longa parceria.
Que outras conquistas venham, pois a saúde de nossa cidade merece investimentos contínuos, e a Santa Casa de Piracicaba, como sempre, continuará sendo farol de esperança para todos nós. Muito obrigado, Deputada Bebel. Piracicaba agradece. A Santa Casa agradece, e eu, pessoalmente, agradeço”, concluiu.
A deputada Professora Bebel falou do seu compromisso com a saúde pública de Piracicaba e região, ressaltando que além deste moderno equipamento, também foi conseguido junto ao governo do presidente Lula mais R$ 5 milhões para um upgrade no antigo aparelho que Santa Casa já possuía, que estará sendo entregue em breve, melhorando a tecnologia e tornando os tratamentos mais precisos e eficazes.
“Os dois equipamentos vão atuar de forma integrada, aumentando a capacidade de atendimento a toda população da região e isso me enche de orgulho, uma vez que além disso, conseguimos nesse governo do presidente Lula, junto ao ministro da Saúde, Alexandre Padilha, quase R$ 9,5 milhões para que a Santa Casa e o Hospital dos Fornecedores de Cana também realizem o tratamento do câncer da população assistida pelo SUS”, completou Bebel.