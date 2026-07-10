O dia começou com tragédia no "coração" de Piracicaba. Na manhã desta sexta-feira (10), um homem foi encontrado morto bem perto do Terminal Central. E a notícia correu rápido entre os passageiros e comerciantes da região.
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Foi um popular que viu primeiro. O homem estava caído no chão, imóvel. Na hora, as pessoas chamaram a Guarda Civil e os agentes pediram apoio do SAMU. Quando a equipe médica chegou, confirmou o óbito.
A cena deixou populares assustados e, após o trabalho dos peritos, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).
Polícia vai apurar
O caso foi registrado no Plantão Policial. A perícia vai investigar a causa da morte e tentar descobrir quem era a vítima.
Até o momento a identidade do homem ainda não foi divulgada.