10 de julho de 2026
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CORPO NA CALÇADA

Mistério: homem é achado morto perto do TCI, em Piracicaba

Por Da Redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Pira1
O SAMU foi acionado, mas constatou o óbito da vítima.
O SAMU foi acionado, mas constatou o óbito da vítima.

 O dia começou com tragédia no "coração" de Piracicaba. Na manhã desta sexta-feira (10), um homem foi encontrado morto bem perto do Terminal Central. E a notícia correu rápido entre os passageiros e comerciantes da região.

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Foi um popular que viu primeiro. O homem estava caído no chão, imóvel. Na hora, as pessoas chamaram   a Guarda Civil e os agentes pediram apoio do SAMU. Quando a equipe médica chegou, confirmou o óbito.

A cena deixou populares assustados e, após o trabalho dos peritos, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).

Polícia vai apurar 

O caso foi registrado no Plantão Policial. A perícia vai investigar a causa da morte e tentar descobrir quem era a vítima.

Até o momento a identidade do homem ainda não foi divulgada.

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