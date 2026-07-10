Na manhã desta quinta-feira (9), a Guarda Civil Municipal de São Pedro, na região de Piracicaba, prendeu um homem acusado de bater na própria esposa há anos pra roubar dinheiro e comprar drogas.
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Tudo começou com uma denúncia anônima na Central da Guarda. Vizinhos da Rua José Matarazzo, nº 791, no Bairro São Dimas, contaram que estavam ouvindo gritos de socorro vindo de dentro de uma casa.
Quando a equipe chegou, o homem já estava no portão, tentando fugir com um celular na mão.
Abordado, ele mentiu que o aparelho era dele. A mulher contou a verdade: o marido chegou em casa alterado, pedindo dinheiro para comprar entorpecentes. Como ela disse que não tinha, começou o terror.
Tapas no rosto, chutes e empurrões. Ele a jogou no chão 3 vezes. E ainda levou o celular dela. A intenção, segundo a vítima, era trocar o aparelho por drogas.
Anos de terror
E não foi a primeira vez. A mulher, casada com ele há 20 anos, contou que as agressões são corriqueiras. "Ele me bate para conseguir dinheiro de drogas. E diz que se eu denunciar e ele for preso, quando sair vai me matar. Se eu sair de casa, ele também mata", relatou a vítima, tomada pelo medo.
Flagrante e algemas
Diante da gravidade, os guardas deram voz de prisão. Por segurança e risco de fuga, o homem foi algemado, conforme manda a lei. Os dois foram levados para a UPA de São Pedro.
O laudo médico confirmou: trauma no ombro direito, trauma no tornozelo direito e marcas de agressão na face. O agressor não tinha nenhuma lesão.
Depois, os dois foram apresentados na Delegacia de São Pedro. Por ordem do delegado Dr. Alex Williams Adam, do 1º DP de Piracicaba, o homem foi preso em flagrante pelos crimes de Violência Doméstica e Lesão Corporal.
Agora ele vai responder na Justiça. E a mulher, que viveu 20 anos em silêncio e medo, pode
recomeçar.