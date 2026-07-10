Tudo começou com uma denúncia anônima na Central da Guarda. Vizinhos da Rua José Matarazzo, nº 791, no Bairro São Dimas, contaram que estavam ouvindo gritos de socorro vindo de dentro de uma casa.

Na manhã desta quinta-feira (9), a Guarda Civil Municipal de São Pedro, na região de Piracicaba, prendeu um homem acusado de bater na própria esposa há anos pra roubar dinheiro e comprar drogas.

Quando a equipe chegou, o homem já estava no portão, tentando fugir com um celular na mão.

Abordado, ele mentiu que o aparelho era dele. A mulher contou a verdade: o marido chegou em casa alterado, pedindo dinheiro para comprar entorpecentes. Como ela disse que não tinha, começou o terror.

Tapas no rosto, chutes e empurrões. Ele a jogou no chão 3 vezes. E ainda levou o celular dela. A intenção, segundo a vítima, era trocar o aparelho por drogas.