As celebrações pelos 132 anos de Rio das Pedras tiveram um de seus momentos mais tradicionais nesta quinta-feira (9), com a realização do Desfile Cívico na Rua Prudente de Moraes. O evento reuniu moradores, autoridades e diversas instituições em uma homenagem à história, à cultura e à identidade do município.
Realizado há mais de 50 anos, o desfile integra o calendário oficial de aniversário da cidade e reforça valores como cidadania, respeito e participação comunitária, reunindo diferentes gerações em um momento de celebração.
Comunidade participa da comemoração
O desfile contou com a presença de alunos das redes municipal e estadual de ensino, fanfarras, projetos educacionais, grupos culturais, entidades da sociedade civil e representantes de diferentes setores da comunidade. Entre os destaques esteve a participação do Tiro de Guerra de Piracicaba 02-028, que também integrou o percurso, reforçando o caráter cívico da cerimônia e homenageando os 132 anos de Rio das Pedras.
As apresentações destacaram a história do município e evidenciaram o trabalho desenvolvido por escolas, instituições e projetos que contribuem para o desenvolvimento da cidade.
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Tradição que atravessa gerações
Mais do que celebrar o aniversário de Rio das Pedras, o Desfile Cívico fortalece o vínculo entre a população e as instituições locais. A programação promove a integração entre estudantes, educadores, famílias e moradores, valorizando a educação, a cultura, o esporte e o sentimento de pertencimento.
Ao longo do percurso, o público acompanhou apresentações que ressaltaram o orgulho de fazer parte da história riopedrense e reforçaram a importância da participação da comunidade na construção do município.
Evento reúne moradores
A organização convidou a população a prestigiar a programação, transformando a manhã de feriado em um momento de confraternização e homenagem à trajetória de Rio das Pedras. Pais, familiares e visitantes acompanharam as apresentações e celebraram mais um aniversário da cidade.