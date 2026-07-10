As celebrações pelos 132 anos de Rio das Pedras tiveram um de seus momentos mais tradicionais nesta quinta-feira (9), com a realização do Desfile Cívico na Rua Prudente de Moraes. O evento reuniu moradores, autoridades e diversas instituições em uma homenagem à história, à cultura e à identidade do município.

Realizado há mais de 50 anos, o desfile integra o calendário oficial de aniversário da cidade e reforça valores como cidadania, respeito e participação comunitária, reunindo diferentes gerações em um momento de celebração.

Comunidade participa da comemoração

O desfile contou com a presença de alunos das redes municipal e estadual de ensino, fanfarras, projetos educacionais, grupos culturais, entidades da sociedade civil e representantes de diferentes setores da comunidade. Entre os destaques esteve a participação do Tiro de Guerra de Piracicaba 02-028, que também integrou o percurso, reforçando o caráter cívico da cerimônia e homenageando os 132 anos de Rio das Pedras.