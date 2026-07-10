A primeira insulina basal de aplicação semanal aprovada no Brasil poderá começar a ser comercializada ainda em 2026. O medicamento, chamado Awiqli® (insulina icodeca), recebeu autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em março de 2025 e representa um avanço no tratamento do diabetes ao reduzir a frequência das aplicações de sete para apenas uma vez por semana.

Embora ainda não exista uma data oficial para o lançamento, a expectativa é de que o produto chegue ao mercado brasileiro após a conclusão das etapas comerciais e logísticas necessárias.

Tecnologia promete transformar tratamento do diabetes

Desenvolvida pela farmacêutica Novo Nordisk, a insulina icodeca inaugura uma nova fase da insulinoterapia no país. Atualmente, pacientes que utilizam insulina basal precisam realizar aplicações diárias, mesmo com os medicamentos mais modernos disponíveis.