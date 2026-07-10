A primeira insulina basal de aplicação semanal aprovada no Brasil poderá começar a ser comercializada ainda em 2026. O medicamento, chamado Awiqli® (insulina icodeca), recebeu autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em março de 2025 e representa um avanço no tratamento do diabetes ao reduzir a frequência das aplicações de sete para apenas uma vez por semana.
Embora ainda não exista uma data oficial para o lançamento, a expectativa é de que o produto chegue ao mercado brasileiro após a conclusão das etapas comerciais e logísticas necessárias.
Tecnologia promete transformar tratamento do diabetes
Desenvolvida pela farmacêutica Novo Nordisk, a insulina icodeca inaugura uma nova fase da insulinoterapia no país. Atualmente, pacientes que utilizam insulina basal precisam realizar aplicações diárias, mesmo com os medicamentos mais modernos disponíveis.
A proposta da nova tecnologia é simplificar essa rotina, oferecendo a mesma cobertura terapêutica com apenas uma aplicação semanal, o que pode facilitar a adesão ao tratamento por parte dos pacientes.
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Lançamento ainda depende de etapas finais
Apesar da aprovação concedida pela Anvisa, a fabricante informou que ainda não há uma previsão oficial para o início das vendas no Brasil.
Em comunicado divulgado após o registro sanitário, a empresa destacou que o cronograma de comercialização depende da conclusão de processos internos e da estratégia de distribuição. Procurada para comentar a previsão de lançamento, a farmacêutica reafirmou que ainda não definiu uma data para a chegada do medicamento às farmácias.
Avanço histórico na insulinoterapia
A descoberta da insulina, em 1921, revolucionou o tratamento do diabetes. Desde então, os avanços tecnológicos permitiram o desenvolvimento de insulinas cada vez mais eficazes e duradouras, mas a necessidade de aplicações diárias permaneceu como padrão.
Com a aprovação da insulina icodeca, esse cenário poderá mudar pela primeira vez no Brasil, marcando um novo capítulo no cuidado de milhões de pessoas que dependem da reposição de insulina basal para controlar a doença.