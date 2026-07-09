Um homem com deficiência física foi resgatado de dentro de uma casa tomada pela fumaça durante um incêndio na madrugada desta quinta-feira (9), na Rua Douglas Evangelista, em Iracemápolis, na região de Piracicaba.

Segundo a PM, os policiais foram acionados após uma denúncia de incêndio em uma residência. Ao chegarem ao local, encontraram o imóvel tomado pela fumaça, isolaram a área e afastaram moradores para evitar novos riscos.

Enquanto atendiam a ocorrência, os agentes ouviram gritos desesperados vindos do interior da casa. Vizinhos informaram que um homem com deficiência física ainda estava preso no imóvel. Para facilitar a ventilação e dar condições para que a vítima respirasse, os policiais quebraram uma janela lateral da residência.

Pouco depois, o Corpo de Bombeiros chegou ao local e, com o apoio da Polícia Militar, conseguiu retirar o morador em segurança. Na sequência, os bombeiros controlaram o incêndio e apagaram as chamas.