09 de julho de 2026
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REGIÃO DE PIRACICABA

Deficiente físico é salvo de incêndio após gritos de socorro

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Militar
O imóvel ficou destruído pelo fogo.
O imóvel ficou destruído pelo fogo.

  Um homem com deficiência física foi resgatado de dentro de uma casa tomada pela fumaça durante um incêndio na madrugada desta quinta-feira (9), na Rua Douglas Evangelista, em Iracemápolis, na região de Piracicaba. 

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A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

Segundo a PM, os policiais foram acionados após uma denúncia de incêndio em uma residência. Ao chegarem ao local, encontraram o imóvel tomado pela fumaça, isolaram a área e afastaram moradores para evitar novos riscos.

Enquanto atendiam a ocorrência, os agentes ouviram gritos desesperados vindos do interior da casa. Vizinhos informaram que um homem com deficiência física ainda estava preso no imóvel. Para facilitar a ventilação e dar condições para que a vítima respirasse, os policiais quebraram uma janela lateral da residência.

Pouco depois, o Corpo de Bombeiros chegou ao local e, com o apoio da Polícia Militar, conseguiu retirar o morador em segurança. Na sequência, os bombeiros controlaram o incêndio e apagaram as chamas.

A vítima foi levada ao Pronto-Socorro Municipal de Iracemápolis, onde permaneceu em observação. De acordo com informações médicas preliminares, o homem não sofreu ferimentos graves e passa bem.

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