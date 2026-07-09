09 de julho de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
SOCORRO RÁPIDO

Cão atravessa rua e motociclista se fere no centro de Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pira1/Arq
Equipes do SAMU socorreram a vítima no centro de Piracicaba.
Equipes do SAMU socorreram a vítima no centro de Piracicaba.

  Uma motociclista se feriu e foi socorrida pelo SAMU depois de cair da moto para não atropelar um cachorro que atravessou do nada.

Era horário de movimento quando tudo aconteceu. A mulher vinha pilotando quando um cachorro surgiu de repente na pista.

Sem tempo de frear, ela tentou desviar. Perdeu o controle e caiu com tudo no asfalto.

LEIA MAIS

Quem viu correu pra ajudar. A motociclista estava caída, com escoriações e gritando de dor no joelho. A Polícia Militar chegou primeiro. Em seguida veio o Samu.

A equipe da USB A03 fez os primeiros curativos ali mesmo e levou a vítima às pressas para a UPA do Piracicamirim.

O marido da motociclista chegou desesperado. Abraçou a esposa, acompanhou o atendimento e foi junto para a unidade de saúde.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários