Uma motociclista se feriu e foi socorrida pelo SAMU depois de cair da moto para não atropelar um cachorro que atravessou do nada.
Era horário de movimento quando tudo aconteceu. A mulher vinha pilotando quando um cachorro surgiu de repente na pista.
Sem tempo de frear, ela tentou desviar. Perdeu o controle e caiu com tudo no asfalto.
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Quem viu correu pra ajudar. A motociclista estava caída, com escoriações e gritando de dor no joelho. A Polícia Militar chegou primeiro. Em seguida veio o Samu.
A equipe da USB A03 fez os primeiros curativos ali mesmo e levou a vítima às pressas para a UPA do Piracicamirim.
O marido da motociclista chegou desesperado. Abraçou a esposa, acompanhou o atendimento e foi junto para a unidade de saúde.