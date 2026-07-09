O que era para ser mais um assalto acabou em tragédia para um criminoso na tarde desta terça-feira (8). Um homem de 25 anos, identificado como Guilherme Santos, morreu após ser baleado durante uma troca de tiros dentro de uma loja de colchões na Avenida Rebouças, em Sumaré, a 48 km de Piracicaba.
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As imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que o suspeito invade o comércio armado, rende funcionários, agride e faz ameaças. Em seguida, o dono da loja reage e dispara contra o assaltante, que é atingido e cai ainda no interior do estabelecimento.
O comerciante é CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador) e possui registro legal da arma utilizada. Segundo a Polícia Civil, todas as evidências reunidas até o momento apontam que ele agiu em legítima defesa, motivo pelo qual não foi preso.
Durante o confronto, o empresário sofreu um ferimento na mão e foi levado para a UPA do bairro Macarenko. Após atendimento médico, ele foi liberado e passa bem.
A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil como tentativa de roubo e homicídio. A perícia esteve no local para levantar detalhes que irão compor a investigação.
As investigações também apontam que o ladrão não agia sozinho. Um segundo suspeito teria permanecido do lado de fora, em uma motocicleta, aguardando a saída do comparsa após o crime. Policiais militares chegaram a perseguir o homem, que conseguiu fugir e segue sendo procurado.