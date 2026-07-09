O que era para ser mais um assalto acabou em tragédia para um criminoso na tarde desta terça-feira (8). Um homem de 25 anos, identificado como Guilherme Santos, morreu após ser baleado durante uma troca de tiros dentro de uma loja de colchões na Avenida Rebouças, em Sumaré, a 48 km de Piracicaba.

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As imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que o suspeito invade o comércio armado, rende funcionários, agride e faz ameaças. Em seguida, o dono da loja reage e dispara contra o assaltante, que é atingido e cai ainda no interior do estabelecimento.