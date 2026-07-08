O que começou com uma investigação sobre fraudes bancárias acabou revelando um verdadeiro "balcão do crime" na internet.
Segundo a Polícia Civil, um grupo é suspeito de aplicar golpes com estornos indevidos, principalmente envolvendo contas do Nubank, e ainda vender documentos falsos para clientes de todo o país.
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De acordo com as investigações, os suspeitos anunciavam atestados médicos, receitas, laudos, diplomas, certificados, históricos escolares e outros documentos falsos ou ideologicamente falsos em grupos de mensagens e redes sociais. O material era enviado pela internet ou entregue pelos Correios e serviços de encomenda.
A Polícia Civil afirma que o esquema também ensinava clientes a comprar com cartão bancário e, depois, contestar a compra para receber o dinheiro de volta de forma fraudulenta. Para esconder a movimentação da grana, o grupo usaria contas bancárias e chaves Pix de terceiros.
Na operação, os policiais apreenderam celulares, documentos, arquivos digitais, dinheiro em espécie e anotações com nomes, CPFs, datas e valores que podem reforçar as investigações.
Cinco investigados foram levados para a sede da DIG de Americana, onde passaram pelos procedimentos de polícia judiciária.
A operação teve apoio de equipes da CPJ e da DISE de Americana, além das delegacias de Cosmópolis e Artur Nogueira.