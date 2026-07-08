Segundo a Polícia Civil, um grupo é suspeito de aplicar golpes com estornos indevidos, principalmente envolvendo contas do Nubank, e ainda vender documentos falsos para clientes de todo o país.

O que começou com uma investigação sobre fraudes bancárias acabou revelando um verdadeiro "balcão do crime" na internet.

De acordo com as investigações, os suspeitos anunciavam atestados médicos, receitas, laudos, diplomas, certificados, históricos escolares e outros documentos falsos ou ideologicamente falsos em grupos de mensagens e redes sociais. O material era enviado pela internet ou entregue pelos Correios e serviços de encomenda.

A Polícia Civil afirma que o esquema também ensinava clientes a comprar com cartão bancário e, depois, contestar a compra para receber o dinheiro de volta de forma fraudulenta. Para esconder a movimentação da grana, o grupo usaria contas bancárias e chaves Pix de terceiros.

Na operação, os policiais apreenderam celulares, documentos, arquivos digitais, dinheiro em espécie e anotações com nomes, CPFs, datas e valores que podem reforçar as investigações.