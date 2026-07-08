Estudos apontam que vírus como influenza e rinovírus permanecem viáveis por mais tempo em locais frios e com baixa umidade. Nessas condições, o ar seco também compromete a barreira de proteção das vias respiratórias, considerada a primeira linha de defesa contra vírus e outros microrganismos.

O inverno é o período em que gripes, resfriados e outras doenças respiratórias costumam ganhar força. Além das baixas temperaturas, especialistas alertam que permanecer por longos períodos em ambientes fechados, com pouca ventilação e ar seco, é um dos hábitos que mais contribuem para a disseminação de vírus e para o enfraquecimento das defesas naturais do organismo.

Especialistas explicam que a imunidade depende de um conjunto de fatores e não apenas do consumo de vitaminas ou suplementos. Dormir bem, praticar atividade física regularmente, manter a vacinação em dia, controlar o estresse, beber água na quantidade adequada, ter exposição solar segura, evitar o cigarro, reduzir o consumo de álcool e limitar alimentos ultraprocessados são medidas que ajudam a proteger o organismo durante o inverno.

A alimentação também exerce papel fundamental nesse processo. Uma dieta equilibrada fornece energia, proteínas, vitaminas, minerais, fibras e compostos bioativos necessários para o funcionamento adequado das células de defesa. Entre os nutrientes mais importantes estão as vitaminas A, C, D, E, B6, B12 e o folato, além de minerais como zinco, ferro, cobre, selênio e magnésio. Os ácidos graxos ômega-3 também contribuem para o equilíbrio da resposta imunológica e dos processos inflamatórios.

Alimentação equilibrada faz diferença

Especialistas ressaltam que nenhum nutriente, isoladamente, é capaz de aumentar a imunidade. O benefício está no consumo adequado e regular de alimentos variados, que garantem o funcionamento correto do sistema imunológico. Além disso, a ingestão suficiente de calorias e proteínas é essencial para a produção de anticorpos e para a atuação das células responsáveis pela defesa do organismo.