Por isso, quem frequenta locais como a Rua do Porto, a Avenida Beira Rio e outras áreas próximas aos rios Piracicaba e Corumbataí deve adotar medidas simples, mas essenciais, para reduzir o risco de contato com o carrapato e identificar rapidamente possíveis sintomas da doença.

Com a chegada das férias escolares e o aumento da circulação de pessoas em áreas de lazer às margens do Rio Piracicaba, a atenção à prevenção da febre maculosa deve ser redobrada. Entre os meses de maio e setembro, predominam as fases de larva e ninfa do carrapato-estrela, conhecidas popularmente como micuins, que são as que mais frequentemente parasitam seres humanos.

Durante os últimos dias, equipes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) intensificaram as orientações na região da Rua do Porto, abordando cerca de 300 pessoas entre moradores, turistas, trabalhadores e frequentadores dos estabelecimentos instalados às margens do rio. A ação buscou reforçar os cuidados necessários justamente no período em que aumenta o número de visitantes na região.

A coordenadora do CCZ, Aline Marangoni, destaca que a prevenção continua sendo a principal forma de proteção contra a doença. "Nosso objetivo é garantir que a população aproveite os espaços públicos com segurança e informação. A febre maculosa é uma doença grave, mas a prevenção e o diagnóstico precoce fazem toda a diferença", afirma.

Como se proteger

Especialistas orientam que, ao visitar áreas com vegetação às margens dos rios, as pessoas evitem caminhar em locais com mato alto ou permanecer sentadas diretamente na grama. Após deixar esses ambientes, é fundamental realizar um autoexame cuidadoso do corpo e remover rapidamente qualquer carrapato encontrado.