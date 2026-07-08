Com a chegada das férias escolares e o aumento da circulação de pessoas em áreas de lazer às margens do Rio Piracicaba, a atenção à prevenção da febre maculosa deve ser redobrada. Entre os meses de maio e setembro, predominam as fases de larva e ninfa do carrapato-estrela, conhecidas popularmente como micuins, que são as que mais frequentemente parasitam seres humanos.
Por isso, quem frequenta locais como a Rua do Porto, a Avenida Beira Rio e outras áreas próximas aos rios Piracicaba e Corumbataí deve adotar medidas simples, mas essenciais, para reduzir o risco de contato com o carrapato e identificar rapidamente possíveis sintomas da doença.
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Durante os últimos dias, equipes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) intensificaram as orientações na região da Rua do Porto, abordando cerca de 300 pessoas entre moradores, turistas, trabalhadores e frequentadores dos estabelecimentos instalados às margens do rio. A ação buscou reforçar os cuidados necessários justamente no período em que aumenta o número de visitantes na região.
A coordenadora do CCZ, Aline Marangoni, destaca que a prevenção continua sendo a principal forma de proteção contra a doença. "Nosso objetivo é garantir que a população aproveite os espaços públicos com segurança e informação. A febre maculosa é uma doença grave, mas a prevenção e o diagnóstico precoce fazem toda a diferença", afirma.
Como se proteger
Especialistas orientam que, ao visitar áreas com vegetação às margens dos rios, as pessoas evitem caminhar em locais com mato alto ou permanecer sentadas diretamente na grama. Após deixar esses ambientes, é fundamental realizar um autoexame cuidadoso do corpo e remover rapidamente qualquer carrapato encontrado.
Mesmo que nenhum carrapato seja identificado, é importante ficar atento ao surgimento de sintomas entre dois e 14 dias após a exposição. Febre alta de início súbito, dor de cabeça intensa, dores no corpo e mal-estar estão entre os principais sinais da doença.
Caso esses sintomas apareçam, a recomendação é procurar atendimento médico imediatamente e informar ao profissional de saúde que esteve em uma área considerada de risco para a febre maculosa. Essa informação pode ser decisiva para o diagnóstico precoce e o início rápido do tratamento.
Capivaras e carrapatos
As capivaras são os principais hospedeiros do carrapato-estrela e contribuem para a manutenção desses parasitas no ambiente. No entanto, isso não significa que todos os carrapatos transmitam a doença. A febre maculosa só é transmitida quando o carrapato está infectado pela bactéria responsável pela enfermidade.
Por esse motivo, o controle da doença não é feito com a aplicação de produtos químicos em áreas abertas. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, essa estratégia não é eficaz em ambientes naturais, onde há reposição constante de carrapatos devido à presença de hospedeiros, como as capivaras.
Situação em Piracicaba
De acordo com a Vigilância Epidemiológica, Piracicaba não registrou casos confirmados de febre maculosa em 2026. O município mantém monitoramento permanente dos casos suspeitos e ações de orientação à população, além de placas de alerta instaladas em áreas consideradas de risco.
No município, são classificadas como áreas de atenção toda a margem do Rio Piracicaba, nos dois lados, entre o bairro Monte Alegre e Ártemis, além das margens do Rio Corumbataí, na região de Santa Teresinha.
A principal recomendação para quem pretende aproveitar esses espaços durante o inverno é simples: manter os cuidados preventivos, realizar o autoexame após os passeios e buscar atendimento médico imediatamente caso surjam sintomas compatíveis com a doença. Esses cuidados aumentam significativamente as chances de diagnóstico precoce e de tratamento adequado.