Uma lista criada por estudantes para classificar colegas com expressões de conotação sexual passou a ser investigada pela Polícia Civil após denúncias de exposição e constrangimento envolvendo alunas de uma escola particular no Rio de Janeiro. O material circulava em uma plataforma de criação de rankings e utilizava categorias consideradas ofensivas e humilhantes.
O caso foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), que instaurou inquérito para apurar a conduta dos envolvidos. Como todos os investigados são menores de idade, eles poderão responder por atos infracionais análogos aos crimes de injúria, difamação e submissão de adolescente a vexame ou constrangimento. A polícia informou que a investigação continua e que outras infrações poderão ser incluídas conforme o andamento das apurações.
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Entre as classificações usadas na lista estavam expressões como "Bêbado vai", "Comeria no lucro", "Me arrependi depois" e "Nem olharia", além da categoria "GOAT", sigla em inglês para "Greatest of All Time", utilizada para indicar alguém como o "melhor de todos os tempos". As frases eram usadas para ranquear alunas e outros estudantes da escola.
Após tomar conhecimento do caso, a instituição de ensino informou que registrou boletim de ocorrência, denunciou o conteúdo à plataforma responsável e conseguiu a retirada da lista do ar. A escola também comunicou as famílias envolvidas, afirmou que oferece apoio às estudantes afetadas e reforçou que repudia qualquer atitude que exponha seus alunos, destacando o compromisso com a promoção de um ambiente baseado em respeito, responsabilidade e formação ética.