Uma lista criada por estudantes para classificar colegas com expressões de conotação sexual passou a ser investigada pela Polícia Civil após denúncias de exposição e constrangimento envolvendo alunas de uma escola particular no Rio de Janeiro. O material circulava em uma plataforma de criação de rankings e utilizava categorias consideradas ofensivas e humilhantes.

O caso foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), que instaurou inquérito para apurar a conduta dos envolvidos. Como todos os investigados são menores de idade, eles poderão responder por atos infracionais análogos aos crimes de injúria, difamação e submissão de adolescente a vexame ou constrangimento. A polícia informou que a investigação continua e que outras infrações poderão ser incluídas conforme o andamento das apurações.

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