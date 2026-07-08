Segundo informações divulgadas pelo Ministério Público argentino, a jovem conseguiu realizar o pouso com segurança, apesar do forte abalo emocional provocado pela situação. O avião, um Cessna 150, não sofreu danos e a aluna saiu ilesa. Agora, as autoridades investigam as circunstâncias que levaram ao comportamento inesperado do piloto.

Uma estudante de 22 anos viveu momentos de tensão ao precisar assumir sozinha o controle de um avião de instrução depois que o piloto responsável pelo voo saltou da aeronave em pleno ar. O episódio aconteceu no último sábado (4), na região de Toledo, no centro da Argentina, e terminou com a morte do instrutor Leandro Andrés Bertazzo, de 42 anos.

Durante o voo de instrução, Bertazzo retirou os equipamentos de comunicação, desafivelou o cinto de segurança, abriu a porta da aeronave e deixou o avião em movimento. Antes disso, ele teria apenas orientado a estudante a continuar o procedimento de voo, conforme relatado pela imprensa argentina.

Mesmo em estado de choque, a aluna conseguiu manter o controle da aeronave até completar o pouso com sucesso. O desfecho evitou uma tragédia ainda maior e chamou a atenção pela habilidade demonstrada pela estudante diante de uma situação extrema.

Especialistas da escola de aviação Flying Parrot Córdoba, onde Bertazzo trabalhava, destacaram que abrir a porta de uma aeronave em voo é uma ação extremamente difícil devido à força do vento, o que torna o episódio ainda mais incomum.

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