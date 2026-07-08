08 de julho de 2026
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Neto invade casa de avó e acaba preso pela GCM Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Pira1
A GCM Piracicaba foi acionada e prendeu o indivíduo.
A GCM Piracicaba foi acionada e prendeu o indivíduo.

 Um homem acabou preso na manhã de domingo (06), no bairro Monte Líbano, em Piracicaba, após descumprir uma medida protetiva de urgência que o proibia de se aproximar da própria avó.

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A equipe da Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Metropolitana foi acionada pela Central para atender a ocorrência. Ao chegar ao endereço, a idosa aguardava do lado de fora da residência, bastante apreensiva. Ela contou aos guardas que possui uma medida protetiva contra o neto e que ele havia sido visto dentro da casa.

Com receio de entrar no imóvel, a vítima pediu que a equipe verificasse o local. O suspeito já havia fugido, mas, com base nas características informadas, os agentes iniciaram buscas pelas imediações.

Poucos minutos depois, o homem foi localizado a cerca de 190 metros da residência. Durante a abordagem, ele admitiu que sabia da existência da medida protetiva e alegou que havia ido até a casa apenas para buscar alguns pertences.

Diante da violação da ordem judicial, os guardas deram voz de prisão ao suspeito, que foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher. Após tomar conhecimento dos fatos, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por descumprimento de medida protetiva de urgência. O homem permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.

Atenderam a ocorrência: VTR 051 – GC Fabrício e GCF Sheila, com apoio da VTR 045 e das equipes da ROMU MOTO M-16 e M-17.

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