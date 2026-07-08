A equipe da Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Metropolitana foi acionada pela Central para atender a ocorrência. Ao chegar ao endereço, a idosa aguardava do lado de fora da residência, bastante apreensiva. Ela contou aos guardas que possui uma medida protetiva contra o neto e que ele havia sido visto dentro da casa.

Um homem acabou preso na manhã de domingo (06), no bairro Monte Líbano, em Piracicaba, após descumprir uma medida protetiva de urgência que o proibia de se aproximar da própria avó.

Com receio de entrar no imóvel, a vítima pediu que a equipe verificasse o local. O suspeito já havia fugido, mas, com base nas características informadas, os agentes iniciaram buscas pelas imediações.

Poucos minutos depois, o homem foi localizado a cerca de 190 metros da residência. Durante a abordagem, ele admitiu que sabia da existência da medida protetiva e alegou que havia ido até a casa apenas para buscar alguns pertences.

Diante da violação da ordem judicial, os guardas deram voz de prisão ao suspeito, que foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher. Após tomar conhecimento dos fatos, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por descumprimento de medida protetiva de urgência. O homem permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.