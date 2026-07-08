O documento foi obtido pela Folha de S.Paulo e encaminhado às autoridades da França e do Canadá, países responsáveis pela fabricação da aeronave e dos motores. O relatório ainda passa por revisão e não foi publicado oficialmente pelo Cenipa.

Um relatório do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) aponta que uma série de falhas envolvendo a tripulação, a Voepass Linhas Aéreas e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) contribuiu para a queda da aeronave da companhia em Vinhedo, no interior de São Paulo, em agosto de 2024. O acidente resultou na morte de 62 pessoas.

Segundo a investigação, os pilotos mantiveram conversas sem relação com a operação do voo durante parte da viagem, reduzindo a atenção em um momento em que havia condições favoráveis à formação de gelo nas asas da aeronave.

O relatório também aponta falhas no cumprimento dos procedimentos operacionais. De acordo com o documento, a tripulação não identificou a gravidade da situação em tempo hábil, deixou de solicitar uma descida imediata e não declarou emergência, apesar dos alertas emitidos pelo sistema da aeronave antes da perda de controle.

A investigação ainda informa que um dos pilotos enfrentava problemas pessoais que, conforme a análise técnica, podem ter influenciado sua atuação durante o voo.

Problemas operacionais na Voepass