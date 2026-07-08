A programação da reta final começa na quinta-feira (9), a partir das 19h, com jantar e apresentação musical de Roberto Seresteiro. Na sexta-feira (10), a partir das 19h30, o público poderá acompanhar o jantar festivo, o tradicional leilão de prendas, show pirotécnico e apresentação da Banda União Operária.

Quem ainda não visitou a 200ª Festa do Divino Espírito Santo tem os próximos dias para participar da programação que marca o encerramento da celebração bicentenária. Considerada a mais antiga manifestação religiosa e festiva de Piracicaba, e patrimônio cultural imaterial do município, a festa segue até domingo (12) no Largo dos Pescadores, às margens do rio Piracicaba, com entrada gratuita.

O sábado (11) concentra algumas das atividades mais tradicionais da festa. A programação tem início às 13h com a Congada de São Benedito. Às 14h acontece a Congada do Divino Espírito Santo, seguida da Procissão do Divino, às 15h. O Encontro das Bandeiras está marcado para as 16h e, às 17h, será celebrada a Missa do Encontro. O jantar será servido a partir das 18h30 e, às 19h30, a Banda Acropolis anima o público com um flashnight.

No domingo (12), último dia da festa, a programação começa às 9h com a procissão até a Capela Nossa Senhora Aparecida. Às 10h será celebrada a missa de encerramento, presidida pelo padre Henrique, seguida da tradicional passagem da Bandeira. Às 13h, o cantor sertanejo Guto Ferreira sobe ao palco e o encerramento oficial da 200ª edição está previsto para as 16h.

Realizada às margens do rio Piracicaba, a Festa do Divino reúne manifestações religiosas, culturais e gastronômicas que atravessam gerações. Neste ano, a celebração alcança a marca de 200 anos, reforçando sua importância para a preservação das tradições populares e para a valorização da identidade cultural piracicabana.

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