08 de julho de 2026
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FÉRIAS NO MUSEU

Museu Prudente de Moraes abre vagas para oficinas de férias

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
As férias escolares ganham uma dose extra de criatividade com oficinas gratuitas para crianças no Museu Prudente de Moraes.
As férias escolares ganham uma dose extra de criatividade com oficinas gratuitas para crianças no Museu Prudente de Moraes.

As férias escolares podem ser uma oportunidade para aprender de forma leve e divertida. Pensando nisso, o Museu Prudente de Moraes, em Piracicaba, promove mais uma edição do projeto Férias no Museu, com uma programação gratuita voltada para crianças de 6 a 12 anos. As atividades acontecem sempre das 14h às 16h e oferecem experiências que estimulam a imaginação, a criatividade e o contato com a história e a cultura.

A programação começa no dia 14 de julho com a atividade Brincar com Livros, conduzida por Maria Pia Bernabe. No dia 16, a equipe educativa do museu promove uma divertida Caça ao Tesouro e Jogos Autorais, incentivando o trabalho em equipe e a exploração dos espaços do museu de forma lúdica.

Na semana seguinte, o público poderá participar da Oficina de Xilogravura, com Tony Azevedo, no dia 21, e da Oficina de Máscaras Criativas, conduzida pela equipe do Educativo do Museu, no dia 23. Cada criança poderá ser inscrita em até duas oficinas, com vagas limitadas e acompanhamento obrigatório de um responsável durante toda a atividade.

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Patrimônio histórico de Piracicaba

Instalado no casarão onde nasceu o primeiro presidente civil do Brasil, Prudente de Moraes, o Museu Prudente de Moraes é um dos mais importantes espaços de preservação da memória de Piracicaba. Além de seu rico acervo histórico, o local desenvolve ao longo do ano atividades educativas, culturais e exposições que aproximam a comunidade do patrimônio histórico da cidade.

As inscrições para o projeto já estão abertas e devem ser feitas exclusivamente pelo WhatsApp (19) 3422-3069. Em caso de desistência, a organização solicita que os responsáveis avisem antecipadamente para que a vaga possa ser disponibilizada a outra criança interessada. O Museu Prudente de Moraes está localizado na Rua Santo Antônio, 641 - Centro.

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