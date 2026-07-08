As férias escolares podem ser uma oportunidade para aprender de forma leve e divertida. Pensando nisso, o Museu Prudente de Moraes, em Piracicaba, promove mais uma edição do projeto Férias no Museu, com uma programação gratuita voltada para crianças de 6 a 12 anos. As atividades acontecem sempre das 14h às 16h e oferecem experiências que estimulam a imaginação, a criatividade e o contato com a história e a cultura.

A programação começa no dia 14 de julho com a atividade Brincar com Livros, conduzida por Maria Pia Bernabe. No dia 16, a equipe educativa do museu promove uma divertida Caça ao Tesouro e Jogos Autorais, incentivando o trabalho em equipe e a exploração dos espaços do museu de forma lúdica.

Na semana seguinte, o público poderá participar da Oficina de Xilogravura, com Tony Azevedo, no dia 21, e da Oficina de Máscaras Criativas, conduzida pela equipe do Educativo do Museu, no dia 23. Cada criança poderá ser inscrita em até duas oficinas, com vagas limitadas e acompanhamento obrigatório de um responsável durante toda a atividade.