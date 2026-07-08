08 de julho de 2026
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DESESPERO

Escola na Alemanha é alvo de ataque

Por Vitória Duarte / JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Polícia realiza grande operação após ataque no Welfen-Gymnasium, em Schongau, na Baviera; adolescente suspeito teria usado arma de fogo e faca.
Polícia realiza grande operação após ataque no Welfen-Gymnasium, em Schongau, na Baviera; adolescente suspeito teria usado arma de fogo e faca.

Um ataque registrado nesta quarta-feira (8) em uma escola de Ensino Médio na Alemanha deixou diversos feridos. O caso aconteceu no Welfen-Gymnasium, em Schongau, cidade localizada no estado da Baviera, a cerca de 50 quilômetros de Munique.

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Segundo a polícia local, várias pessoas ficaram feridas durante o incidente. As autoridades informaram que ainda apuram o número total de vítimas e a gravidade dos ferimentos.

“Temos conhecimento de que várias pessoas ficaram feridas no Welfen-Gymnasium. O número de pessoas envolvidas e a gravidade dos ferimentos estão sendo apurados no momento”, afirmou a polícia em uma publicação na rede social X.

O principal suspeito, um adolescente de 16 anos, foi detido pelas autoridades. De acordo com a investigação inicial, ele teria agido sozinho e estava com uma arma de fogo e uma faca no momento do ataque.

A polícia isolou a área próxima à escola e orientou moradores a evitarem a região enquanto as equipes realizavam a operação de segurança e coleta de informações.

Até a última atualização, as autoridades não haviam divulgado o número exato de feridos nem detalhes sobre a motivação do ataque. A polícia informou apenas que duas meninas ficaram gravemente feridas, mas não correm risco de vida.

Schongau é uma cidade com pouco mais de 10 mil habitantes e fica na região sul da Alemanha, no estado da Baviera.

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