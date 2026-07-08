08 de julho de 2026
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MUNDIAL PARADO

Por que não tem jogo da Copa hoje? Veja o motivo

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/Fifa
A Copa do Mundo 2026 faz uma pausa nesta quarta-feira (8), deixando os torcedores sem partidas pela primeira vez desde a abertura do torneio.
A Copa do Mundo 2026 faz uma pausa nesta quarta-feira (8), deixando os torcedores sem partidas pela primeira vez desde a abertura do torneio.

A Copa do Mundo 2026 faz uma pausa nesta quarta-feira (8), deixando os torcedores sem partidas pela primeira vez desde a abertura do torneio. A interrupção já fazia parte do calendário oficial da Fifa e acontece entre o fim das oitavas de final e o início das quartas, garantindo descanso às seleções classificadas antes da reta decisiva da competição.

Desde a estreia do Mundial, em 11 de junho, quando México e África do Sul abriram o campeonato, houve pelo menos um confronto por dia. Agora, a bola só volta a rolar nesta quinta-feira (9), quando começam as quartas de final.

Por que não há jogos da Copa hoje?

A pausa foi planejada pela Fifa para assegurar que todas as equipes tenham o período mínimo de recuperação física entre uma partida e outra. Além do descanso dos atletas, o intervalo também facilita o deslocamento das delegações para as cidades que receberão os confrontos das quartas de final.

As últimas vagas foram definidas na terça-feira (7), com as classificações de Argentina e Suíça. Como as duas seleções voltam a campo apenas no sábado (11), ambas terão três dias completos de preparação, conforme previsto no regulamento do torneio.

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Quando a Copa do Mundo volta?

O mata-mata será retomado nesta quinta-feira (9), com o duelo entre França e Marrocos, às 17h (horário de Brasília). Na sequência, outros três confrontos definirão os semifinalistas.

Confira a programação das quartas de final:

  • França x Marrocos — quinta-feira (9), às 17h;
  • Espanha x Bélgica — sexta-feira (10);
  • Inglaterra x Noruega — sábado (11), às 18h;
  • Argentina x Suíça — sábado (11), às 22h.

Calendário da reta final do Mundial

Após a definição dos classificados, a competição seguirá para as semifinais, marcadas para os dias 14 e 15 de julho. Depois, haverá um novo intervalo antes da grande decisão.

A final da Copa do Mundo 2026 está programada para o dia 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, encerrando a disputa pelo título mundial.

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