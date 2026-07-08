A Copa do Mundo 2026 faz uma pausa nesta quarta-feira (8), deixando os torcedores sem partidas pela primeira vez desde a abertura do torneio. A interrupção já fazia parte do calendário oficial da Fifa e acontece entre o fim das oitavas de final e o início das quartas, garantindo descanso às seleções classificadas antes da reta decisiva da competição.

Desde a estreia do Mundial, em 11 de junho, quando México e África do Sul abriram o campeonato, houve pelo menos um confronto por dia. Agora, a bola só volta a rolar nesta quinta-feira (9), quando começam as quartas de final.

Por que não há jogos da Copa hoje?

A pausa foi planejada pela Fifa para assegurar que todas as equipes tenham o período mínimo de recuperação física entre uma partida e outra. Além do descanso dos atletas, o intervalo também facilita o deslocamento das delegações para as cidades que receberão os confrontos das quartas de final.