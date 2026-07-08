A Prefeitura de Piracicaba informou que o transporte público municipal terá operação especial durante o feriado estadual da Revolução Constitucionalista, celebrado nesta quinta-feira, 9 de julho.

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Na data, os ônibus circularão com horários de domingo. A alteração, porém, não será aplicada às linhas 210 (Unileste), 416 (Uninoroeste/TVS), 505 (Uninorte) e 507 (Parque Automotivo via Hyundai), que funcionarão com a programação de dias úteis para atender à demanda de trabalhadores.