A Prefeitura de Piracicaba informou que o transporte público municipal terá operação especial durante o feriado estadual da Revolução Constitucionalista, celebrado nesta quinta-feira, 9 de julho.
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Na data, os ônibus circularão com horários de domingo. A alteração, porém, não será aplicada às linhas 210 (Unileste), 416 (Uninoroeste/TVS), 505 (Uninorte) e 507 (Parque Automotivo via Hyundai), que funcionarão com a programação de dias úteis para atender à demanda de trabalhadores.
Na sexta-feira, 10 de julho, todas as linhas do transporte coletivo retomam a operação normal, seguindo a programação de dias úteis.
A loja Pira Mobilidade permanecerá fechada durante o feriado de quinta-feira e voltará a atender o público na sexta-feira, das 7h às 19h.
Os usuários podem consultar horários e itinerários das linhas de ônibus pelo site da Pira Mobilidade.