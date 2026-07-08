A Prefeitura de Piracicaba segue com a distribuição dos kits de uniformes escolares para os estudantes da rede municipal de ensino. Na manhã desta terça-feira (7), o prefeito Helinho Zanatta acompanhou mais uma etapa da entrega na Escola Municipal São Vicente de Paulo, ao lado da secretária municipal de Educação, Juliana Vicentin.
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A entrega ocorreu durante a reunião entre pais, responsáveis, professores e direção da escola, atividade realizada simultaneamente em todas as unidades da rede municipal. A distribuição dos kits teve início em 1º de julho e prossegue de forma gradativa, conforme o cronograma estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação.
Ao todo, mais de 36 mil estudantes serão beneficiados. Para atender toda a rede, a Prefeitura adquiriu cerca de 790 mil peças, distribuídas em kits compostos por camisetas de manga curta, manga longa e regata, short-saia, bermuda, calça, jaqueta, meias, tênis com fechamento em velcro e com cadarço, além de mochilas.
Segundo o prefeito Helinho Zanatta, a iniciativa reforça o compromisso da administração com uma educação mais inclusiva e organizada.
"A entrega dos uniformes a todos os alunos da rede municipal demonstra o nosso compromisso com uma educação mais acolhedora e igualitária. Além de fortalecer a identidade dos estudantes com a escola, os uniformes facilitam a identificação dos alunos e oferecem mais segurança, organização e tranquilidade para toda a comunidade escolar", destacou.
A secretária municipal de Educação, Juliana Vicentin, ressaltou que a aquisição dos uniformes seguiu todas as etapas administrativas e legais, desde o processo licitatório realizado em janeiro de 2025 até a contratação das empresas fornecedoras, garantindo transparência e regularidade.
"Cada kit entregue representa o cuidado da Administração Municipal com os estudantes e suas famílias. Cada etapa desse processo foi planejada para garantir que todos os alunos da rede municipal sejam contemplados com qualidade e responsabilidade", afirmou.
Para as famílias, a iniciativa também representa um importante apoio. A empreendedora Driele de Araújo, mãe de um estudante da rede municipal, destacou que a uniformização contribui para a igualdade entre as crianças.
"Acho muito importante que todas as crianças estejam uniformizadas. Mesmo sendo pequenas, acabam fazendo comparações entre elas. Quando todos usam o mesmo uniforme, isso traz mais igualdade. É mais uma conquista para as famílias", disse.
A Prefeitura informou que a entrega continuará nas próximas semanas até que todos os estudantes da rede municipal recebam seus respectivos kits de uniformes.