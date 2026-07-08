A entrega ocorreu durante a reunião entre pais, responsáveis, professores e direção da escola, atividade realizada simultaneamente em todas as unidades da rede municipal. A distribuição dos kits teve início em 1º de julho e prossegue de forma gradativa, conforme o cronograma estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação.

A Prefeitura de Piracicaba segue com a distribuição dos kits de uniformes escolares para os estudantes da rede municipal de ensino. Na manhã desta terça-feira (7), o prefeito Helinho Zanatta acompanhou mais uma etapa da entrega na Escola Municipal São Vicente de Paulo, ao lado da secretária municipal de Educação, Juliana Vicentin.

Ao todo, mais de 36 mil estudantes serão beneficiados. Para atender toda a rede, a Prefeitura adquiriu cerca de 790 mil peças, distribuídas em kits compostos por camisetas de manga curta, manga longa e regata, short-saia, bermuda, calça, jaqueta, meias, tênis com fechamento em velcro e com cadarço, além de mochilas.

Segundo o prefeito Helinho Zanatta, a iniciativa reforça o compromisso da administração com uma educação mais inclusiva e organizada.

"A entrega dos uniformes a todos os alunos da rede municipal demonstra o nosso compromisso com uma educação mais acolhedora e igualitária. Além de fortalecer a identidade dos estudantes com a escola, os uniformes facilitam a identificação dos alunos e oferecem mais segurança, organização e tranquilidade para toda a comunidade escolar", destacou.