A Prefeitura de Piracicaba concluiu as obras de reforma e adequação de sete Centros Comunitários e Centros Sociais, por meio da Secretaria Municipal de Cidadania e Parcerias. As melhorias beneficiaram unidades localizadas nos bairros Santana, Jardim Planalto, Santa Rosa, Algodoal, Santa Terezinha, Novo Horizonte e Santo Antônio.

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As intervenções integram um pacote de obras em 20 equipamentos públicos distribuídos por diferentes regiões do município. Os serviços tiveram início após a assinatura da Ordem de Serviço, em março deste ano, e representam investimento de R$ 3.771.137,63.