A Prefeitura de Piracicaba concluiu as obras de reforma e adequação de sete Centros Comunitários e Centros Sociais, por meio da Secretaria Municipal de Cidadania e Parcerias. As melhorias beneficiaram unidades localizadas nos bairros Santana, Jardim Planalto, Santa Rosa, Algodoal, Santa Terezinha, Novo Horizonte e Santo Antônio.
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As intervenções integram um pacote de obras em 20 equipamentos públicos distribuídos por diferentes regiões do município. Os serviços tiveram início após a assinatura da Ordem de Serviço, em março deste ano, e representam investimento de R$ 3.771.137,63.
Segundo o prefeito Helinho Zanatta, as reformas devolvem à população espaços adequados para o desenvolvimento de atividades comunitárias.
"Estamos recuperando locais que ficaram abandonados durante décadas e devolvendo esses centros comunitários e sociais à população com estrutura adequada para receber atividades culturais, esportivas e de qualificação profissional. Além de fortalecer o convívio social nos bairros, esses equipamentos também passam a contribuir para a geração de oportunidades e inclusão da comunidade", afirmou.
Entre as unidades concluídas, o Centro Social Santana recebeu melhorias na cozinha e nos sanitários, revisão das instalações elétricas e hidráulicas, manutenção da cobertura, renovação de portas e esquadrias e pintura interna e externa.
No Centro Social Santa Rosa foram executadas obras de recuperação do piso externo, instalação de novas calhas, melhorias no sistema de drenagem, recuperação de paredes e instalação e recuperação de alambrados.
Já o Centro Comunitário Santa Terezinha passou por substituição de portas, batentes, ferragens e luminárias, além de reparos nas instalações hidráulicas e elétricas, manutenção dos sanitários, pintura geral e recuperação dos acabamentos internos.
A líder comunitária Gabriela Vitti Bomback comemorou a entrega das melhorias no Centro Social Santana.
"Agradeço à Prefeitura por fazer esta obra em nosso centro social para termos um espaço de lazer mais bonito e melhor para a nossa comunidade", destacou.
Enquanto sete unidades já foram entregues, outras 13 permanecem em obras. Estão em reforma os centros Cecap, Cecap/Eldorado, Monte Alegre, Nova América, Parque Orlanda, Piracicamirim, Tatuapé II, Vila Cristina, Parque Piracicaba, Centro Digital Parque Piracicaba, Primavera, Boa Esperança e Sol Nascente.
Além das melhorias estruturais, a administração municipal também iniciou o processo de regularização do uso dos Centros Comunitários e Centros Sociais por meio de termos de permissão destinados a associações sem fins lucrativos. A medida busca organizar a utilização dos espaços e ampliar a oferta de projetos sociais, culturais, esportivos e de qualificação profissional para a população.
O secretário municipal de Cidadania e Parcerias, Paulo Nardino, destacou que o objetivo é consolidar esses equipamentos como referências para as comunidades dos bairros.
"Queremos fortalecer esses espaços como referências nos bairros, ampliando as atividades oferecidas à população e incentivando a participação da comunidade", afirmou.