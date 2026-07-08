Após a emoção das oitavas de final, a Copa do Mundo de 2026 terá um dia de intervalo nesta quarta-feira (8), sem partidas programadas. A pausa marca a transição para as quartas de final, que começam na quinta-feira (9), reunindo as oito seleções que seguem na disputa pelo título.

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O intervalo faz parte do cronograma oficial da competição e tem como objetivo proporcionar mais tempo para recuperação física dos jogadores, deslocamento das delegações e preparação das equipes para a fase decisiva do torneio.