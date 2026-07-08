08 de julho de 2026
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COPA DO MUNDO

Copa do Mundo tem pausa nesta quarta-feira

Por Vitória Duarte / JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Redes Sociais : Argentina
Sem jogos nesta quarta-feira, a Copa do Mundo entra em pausa antes da abertura das quartas de final, marcada para quinta-feira (9).
Sem jogos nesta quarta-feira, a Copa do Mundo entra em pausa antes da abertura das quartas de final, marcada para quinta-feira (9).

Após a emoção das oitavas de final, a Copa do Mundo de 2026 terá um dia de intervalo nesta quarta-feira (8), sem partidas programadas. A pausa marca a transição para as quartas de final, que começam na quinta-feira (9), reunindo as oito seleções que seguem na disputa pelo título.

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O intervalo faz parte do cronograma oficial da competição e tem como objetivo proporcionar mais tempo para recuperação física dos jogadores, deslocamento das delegações e preparação das equipes para a fase decisiva do torneio.

Com a definição dos confrontos das quartas de final, as seleções intensificam os treinamentos e ajustam os últimos detalhes táticos. Nesta etapa, qualquer tropeço representa a eliminação, aumentando a expectativa por jogos equilibrados e de alto nível técnico.

Além das equipes, a pausa também beneficia a organização do Mundial, que aproveita o período para preparar os estádios e toda a estrutura necessária para a sequência da competição.

A disputa será retomada na quinta-feira, quando começam os confrontos das quartas de final, etapa que definirá os quatro semifinalistas da Copa do Mundo de 2026.

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