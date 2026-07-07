Segundo a investigação, o grupo é suspeito de causar um rombo de aproximadamente R$ 9 milhões em uma instituição financeira. O esquema, que começou a ser desvendado há cerca de três meses, também apura crimes de estelionato e lavagem de dinheiro.

Uma operação da Polícia Civil sacudiu Limeira, na região de Piracicaba, nesta terça-feira (7). Dois investigados foram presos e 32 veículos, incluindo modelos de luxo e um superesportivo avaliado em cerca de R$ 3 milhões, acabaram no pátio da polícia.

De acordo com a polícia, pelo menos 40 pessoas estariam envolvidas no esquema. Mais de 30 delas teriam atuado como "laranjas", cedendo contas bancárias para movimentar o dinheiro investigado. Nos últimos dias, quatro suspeitos já haviam sido presos. Agora, mais dois foram detidos.

Os presos, de 25 e 38 anos são considerados peças importantes na investigação e já possuem antecedentes policiais. O inquérito aponta que os criminosos teriam explorado uma vulnerabilidade no sistema da instituição financeira para aplicar as fraudes.

Além da frota milionária, os agentes apreenderam celulares, computadores, relógios de alto valor, documentos e uma arma de fogo, que passarão por perícia.