Piracicaba começou em alta a participação na 68ª edição dos Jogos Regionais do Estado de São Paulo. Após os dois primeiros dias de disputas, realizados em Lençóis Paulista, a delegação coordenada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, já comemora o primeiro título da competição e aparece na segunda colocação da classificação geral.
A conquista veio na capoeira feminina, que garantiu o troféu por equipes com uma campanha consistente. Pâmela Vieira conquistou a medalha de ouro na categoria peso leve, enquanto Priscila Pereira venceu no peso pesado. Maria Cristofoletti completou o desempenho com a medalha de prata na mesma categoria, resultado que levou Piracicaba aos 25 pontos, à frente de Bauru, com 22, e da anfitriã Lençóis Paulista, que terminou com 18.
No masculino, a equipe piracicabana encerrou a modalidade na sétima colocação geral. O principal destaque foi Jeferson Sila, que subiu ao pódio ao conquistar a medalha de bronze na categoria peso médio.
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Delegação soma vitórias e mira a liderança
Os bons resultados se estenderam às modalidades coletivas. O basquete masculino sub-21 estreou com uma vitória dominante sobre Pirajuí por 96 a 18. No futebol feminino, Piracicaba venceu Bauru por 4 a 0 e chegou ao segundo triunfo consecutivo, enquanto o futebol masculino sub-20 goleou Dois Córregos por 5 a 0, mantendo os 100% de aproveitamento.
Nas modalidades individuais, a cidade também segue em destaque. As equipes masculina e feminina de damas lideram a competição na categoria sub-21 após três rodadas. O tênis de mesa masculino venceu Igaraçu do Tietê por 3 a 0, o ciclismo ocupa a liderança nas disputas masculina e feminina após as provas de velocidade olímpica e contra o relógio, e o vôlei de praia iniciou sua campanha derrotando Iacanga por 2 sets a 0.
No futevôlei, modalidade que não contabiliza pontos para a classificação geral, Piracicaba conquistou o título com a dupla feminina formada por Rafaela Nepomuceno e Milena Negretti, além do terceiro lugar no masculino com Matheus Bianchim Hansen e Guilherme Patreze Padovani. Na classificação geral dos Jogos Regionais, Jaú lidera com 37 pontos, seguido por Piracicaba, com 35, e Bauru, com 32. A competição segue até o dia 13 de julho e reúne cerca de 5 mil atletas de 46 municípios da 3ª Região Esportiva do Estado de São Paulo.