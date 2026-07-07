Aprender Libras pode abrir portas para uma comunicação mais inclusiva e ampliar oportunidades pessoais e profissionais. Em Piracicaba, quem deseja dar esse passo já pode se inscrever gratuitamente nos cursos de Libras Básico I e Libras Intermediário II oferecidos pela Escola do Legislativo "Antônio Carlos Danelon – Totó Danelon".

As inscrições ficam abertas até o dia 21 de julho. A iniciativa é promovida em parceria com o Instituto Federal de São Paulo (IFSP) – Campus Piracicaba e é voltada à comunidade, sem custo para os participantes. As aulas serão presenciais e acontecerão às quintas-feiras, entre os dias 20 de agosto e 3 de dezembro, na sede da Escola do Legislativo. O curso de Libras Básico I será realizado das 8h30 às 11h30, enquanto a turma de Libras Intermediário II terá aulas das 14h às 17h.

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Como fazer a inscrição