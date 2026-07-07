Aprender Libras pode abrir portas para uma comunicação mais inclusiva e ampliar oportunidades pessoais e profissionais. Em Piracicaba, quem deseja dar esse passo já pode se inscrever gratuitamente nos cursos de Libras Básico I e Libras Intermediário II oferecidos pela Escola do Legislativo "Antônio Carlos Danelon – Totó Danelon".
As inscrições ficam abertas até o dia 21 de julho. A iniciativa é promovida em parceria com o Instituto Federal de São Paulo (IFSP) – Campus Piracicaba e é voltada à comunidade, sem custo para os participantes. As aulas serão presenciais e acontecerão às quintas-feiras, entre os dias 20 de agosto e 3 de dezembro, na sede da Escola do Legislativo. O curso de Libras Básico I será realizado das 8h30 às 11h30, enquanto a turma de Libras Intermediário II terá aulas das 14h às 17h.
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Como fazer a inscrição
As turmas serão conduzidas pela professora Vilma de Jesus da Conceição, docente do IFSP – Campus Piracicaba desde 2016. Mestre em Educação Profissional e Tecnológica, ela é especialista em Libras e graduada em Letras-Libras pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), com habilitação para o ensino da Língua Brasileira de Sinais, além de tradução e interpretação.
Os cursos são gratuitos, presenciais e oferecem certificado aos participantes que cumprirem os critérios de frequência estabelecidos pela Escola do Legislativo. As inscrições devem ser feitas pela internet. Os interessados podem acessar a página da Escola do Legislativo para se inscrever no curso de Libras Básico I ou utilizar o link específico destinado ao Libras Intermediário II. Mais informações também estão disponíveis pelo telefone (19) 3403-7129.