A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição da fabricação, distribuição, comercialização, divulgação e uso do querosene da marca Petrus em todo o território nacional. A medida foi publicada no Diário Oficial da União após a constatação de que o produto era fabricado e vendido sem o registro obrigatório exigido para saneantes, categoria que reúne itens destinados à limpeza e conservação de ambientes e superfícies.

Com a decisão, o querosene Petrus deixa de poder ser produzido, comercializado ou utilizado em qualquer região do Brasil. A restrição também alcança campanhas publicitárias, anúncios em redes sociais, lojas físicas e plataformas digitais, impedindo qualquer forma de divulgação do produto.

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