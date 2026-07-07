07 de julho de 2026
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COPA DO MUNDO

Eliminação do Brasil pode causar 'ressaca emocional'; Entenda

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/AFP
Se a derrota do Brasil para a Noruega ainda está pesando, saiba que esse sentimento tem explicação psicológica e costuma ser passageiro.
Se a derrota do Brasil para a Noruega ainda está pesando, saiba que esse sentimento tem explicação psicológica e costuma ser passageiro.

O apito final não encerra apenas a participação da seleção brasileira na Copa do Mundo. Para muitos torcedores, ele também marca o início de uma sensação difícil de explicar: um vazio que surge após dias de expectativa, emoção e rotina voltada aos jogos. Esse fenômeno, conhecido como "ressaca emocional", tem explicação científica e pode afetar pessoas de todas as idades.

Segundo Volmir Neres de Oliveira, coordenador do curso de Psicologia da UNIASSELVI, durante eventos de grande envolvimento emocional o cérebro intensifica a liberação de substâncias como dopamina, adrenalina e endorfinas, responsáveis pela sensação de prazer, entusiasmo e recompensa. Com o fim da competição, esses níveis retornam ao normal, provocando uma percepção de queda de energia e motivação.

Essa mudança pode resultar em dificuldade de concentração, irritabilidade, desânimo e até uma vontade constante de reviver os momentos da Copa. Para o especialista, sentir essa nostalgia por alguns dias — ou até algumas semanas — faz parte de uma resposta natural do organismo diante do encerramento de uma experiência marcante.

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Quando a tristeza merece atenção

Embora a ressaca emocional seja considerada uma reação comum, é importante observar a duração e a intensidade dos sintomas. Se o desânimo persistir por várias semanas, comprometer o desempenho no trabalho ou nos estudos e vier acompanhado de alterações no sono, no apetite ou da perda de interesse por atividades antes prazerosas, a recomendação é procurar ajuda profissional.

Entre crianças e adolescentes, esse impacto pode ser ainda mais intenso. Como estão em uma fase de desenvolvimento emocional, o encerramento de um evento tão significativo pode ser percebido como uma perda importante. Nesses casos, acolher os sentimentos, sem minimizar a frustração, faz toda a diferença para que a experiência seja elaborada de forma saudável.

Para atravessar esse período, a orientação é não lutar contra o sentimento de vazio, mas entendê-lo como uma fase passageira. Retomar a rotina gradualmente, manter o contato com amigos e familiares e buscar novos objetivos ajudam o cérebro a encontrar novamente equilíbrio e motivação. Afinal, mais do que o resultado em campo, o que permanece são as experiências vividas — e a forma como cada pessoa escolhe dar significado a elas.

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