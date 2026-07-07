O apito final não encerra apenas a participação da seleção brasileira na Copa do Mundo. Para muitos torcedores, ele também marca o início de uma sensação difícil de explicar: um vazio que surge após dias de expectativa, emoção e rotina voltada aos jogos. Esse fenômeno, conhecido como "ressaca emocional", tem explicação científica e pode afetar pessoas de todas as idades.

Segundo Volmir Neres de Oliveira, coordenador do curso de Psicologia da UNIASSELVI, durante eventos de grande envolvimento emocional o cérebro intensifica a liberação de substâncias como dopamina, adrenalina e endorfinas, responsáveis pela sensação de prazer, entusiasmo e recompensa. Com o fim da competição, esses níveis retornam ao normal, provocando uma percepção de queda de energia e motivação.

Essa mudança pode resultar em dificuldade de concentração, irritabilidade, desânimo e até uma vontade constante de reviver os momentos da Copa. Para o especialista, sentir essa nostalgia por alguns dias — ou até algumas semanas — faz parte de uma resposta natural do organismo diante do encerramento de uma experiência marcante.