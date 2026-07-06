06 de julho de 2026
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'MULHER DESPREZÍVEL'

Senadora do Paraguai ataca Mbappé e recebe resposta dura; Veja

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Mbappé respondeu publicamente aos ataques da senadora paraguaia e classificou as declarações como racistas.
Mbappé respondeu publicamente aos ataques da senadora paraguaia e classificou as declarações como racistas.

A classificação da França para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026 terminou cercada por uma grande polêmica. Após derrotar o Paraguai por 1 a 0 nas oitavas de final, o atacante Kylian Mbappé usou as redes sociais para responder às ofensas feitas pela senadora paraguaia Celeste Amarilla, classificando as declarações como racistas.

Em uma publicação, o camisa 10 francês chamou a parlamentar de "mulher desprezível" e afirmou que ela não é digna do cargo que ocupa. Segundo Mbappé, Amarilla não representa o Paraguai, país que, na visão dele, demonstrou paixão e honra durante toda a campanha no Mundial.

O jogador também afirmou que, por causa da postura da senadora e de seu "racismo descarado", o mundo acabou deixando de falar da histórica participação da seleção paraguaia para comentar as declarações da política. Na mesma mensagem, acrescentou que jamais permitirá que pessoas como ela tenham liberdade para espalhar ódio e racismo pelo mundo.

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Ofensas começaram após o jogo das oitavas de final

A troca de acusações começou depois da vitória francesa na Filadélfia. Incomodada com relatos de que Mbappé teria ignorado uma tentativa de cumprimento do goleiro Orlando Gill após o apito final, Celeste Amarilla publicou uma série de mensagens ofensivas nas redes sociais.

Nas postagens, a senadora afirmou que o atacante "nem aprendeu a escrever", fez ataques à sua origem e identidade, chamando-o de "camaronês colonizado que se faz passar por francês". Em seguida, elevou ainda mais o tom ao declarar que a única coisa que lamentava era o fato de a seleção paraguaia não ter dado "um tapa" no jogador ao fim da partida.

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