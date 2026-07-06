A classificação da França para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026 terminou cercada por uma grande polêmica. Após derrotar o Paraguai por 1 a 0 nas oitavas de final, o atacante Kylian Mbappé usou as redes sociais para responder às ofensas feitas pela senadora paraguaia Celeste Amarilla, classificando as declarações como racistas.

Em uma publicação, o camisa 10 francês chamou a parlamentar de "mulher desprezível" e afirmou que ela não é digna do cargo que ocupa. Segundo Mbappé, Amarilla não representa o Paraguai, país que, na visão dele, demonstrou paixão e honra durante toda a campanha no Mundial.

O jogador também afirmou que, por causa da postura da senadora e de seu "racismo descarado", o mundo acabou deixando de falar da histórica participação da seleção paraguaia para comentar as declarações da política. Na mesma mensagem, acrescentou que jamais permitirá que pessoas como ela tenham liberdade para espalhar ódio e racismo pelo mundo.