O maior episódio de mortandade de peixes registrado no Rio Piracicaba completa dois anos nesta terça-feira (7). Em julho de 2024, o despejo de melaço de cana-de-açúcar no ribeirão Tijuco Preto, afluente do Rio Piracicaba, provocou a morte de cerca de 250 mil peixes ao longo de aproximadamente 70 quilômetros do rio e da Área de Proteção Ambiental (APA) Tanquã.

Além dos impactos ambientais, o episódio afetou a atividade pesqueira na região. Na época, pescadores relataram queda na quantidade de peixes capturados, reduzindo a produção diária de até 100 quilos para menos de 10 quilos. "Não tem peixe mais, os pescadores estão todos desanimados", afirmou na época o pescador José Veronés, conhecido como Paraná.

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