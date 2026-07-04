Quem pretende aproveitar o feriado de 9 de julho, quinta-feira, para ir às compras em Piracicaba deve ficar atento aos horários de funcionamento do comércio. As lojas de rua do Centro e dos corredores comerciais dos bairros estarão abertas normalmente, mas com expediente especial, das 9h às 16h.

O Shopping Piracicaba também funcionará no feriado estadual, com as lojas abertas das 14h às 20h. Já os supermercados terão horários definidos por cada estabelecimento, seguindo escalas próprias de atendimento.

A abertura do comércio durante o feriado da Revolução Constitucionalista de 1932 foi definida por acordo entre o SinComércio (Sindicato do Comércio Varejista de Piracicaba e Região) e o Sincomerciários (Sindicato dos Empregados no Comércio de Piracicaba), permitindo o funcionamento mediante cumprimento das regras estabelecidas.