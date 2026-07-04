Quem pretende aproveitar o feriado de 9 de julho, quinta-feira, para ir às compras em Piracicaba deve ficar atento aos horários de funcionamento do comércio. As lojas de rua do Centro e dos corredores comerciais dos bairros estarão abertas normalmente, mas com expediente especial, das 9h às 16h.
O Shopping Piracicaba também funcionará no feriado estadual, com as lojas abertas das 14h às 20h. Já os supermercados terão horários definidos por cada estabelecimento, seguindo escalas próprias de atendimento.
A abertura do comércio durante o feriado da Revolução Constitucionalista de 1932 foi definida por acordo entre o SinComércio (Sindicato do Comércio Varejista de Piracicaba e Região) e o Sincomerciários (Sindicato dos Empregados no Comércio de Piracicaba), permitindo o funcionamento mediante cumprimento das regras estabelecidas.
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Regras para abertura no feriado
As empresas que optarem por abrir no dia 9 de julho devem atender à legislação federal e às normas previstas na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT). Também é obrigatória a solicitação da autorização disponível na plataforma SindMais, no site do SinComércio.
O SinComércio Piracicaba representa cerca de 13 mil empresas do comércio varejista e de serviços em sete municípios da região: Piracicaba, Águas de São Pedro, Charqueada, Saltinho, São Pedro, Tietê e Torrinha. Fundado em 1942, o sindicato é filiado à FecomercioSP. Empresários que precisarem de mais informações ou tiverem dúvidas sobre o funcionamento no feriado podem entrar em contato com o SinComércio pelo telefone (19) 3422-0808.