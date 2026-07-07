A principal orientação é escolher locais abertos, como parques, campos e áreas afastadas da rede elétrica e do trânsito. Soltar pipas próximo a ruas, avenidas, rodovias ou fios de energia pode provocar acidentes graves, tanto com quem participa da brincadeira quanto com motoristas, motociclistas e pedestres.

Com a chegada das férias escolares, aumenta o número de crianças e adolescentes que aproveitam o tempo livre para soltar pipas. Diante desse cenário, a Guarda Civil Municipal (GCM) reforça o alerta sobre os cuidados necessários para que a brincadeira seja realizada com segurança e sem colocar vidas em risco.

Outro ponto de atenção é o uso de cerol e da chamada linha chilena. A utilização desses materiais é proibida por lei, pois o poder de corte pode causar ferimentos graves e até mortes, especialmente entre motociclistas e ciclistas. Além disso, quem utiliza ou comercializa esse tipo de linha pode responder pelas penalidades previstas na legislação.

A GCM também orienta que, caso a pipa fique presa na rede elétrica ou sobre postes, a recomendação é nunca tentar retirá-la. Nesses casos, o ideal é abandonar o brinquedo e comunicar a concessionária responsável, evitando o risco de choques elétricos.

Pais e responsáveis têm papel importante na prevenção de acidentes. A corporação recomenda acompanhar as crianças durante a brincadeira, orientar sobre os locais adequados e reforçar que nenhuma pipa vale o risco de atravessar ruas movimentadas ou subir em muros, árvores e telhados para recuperá-la.