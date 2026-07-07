O domingo (5) começou com susto na Avenida Dr. Rodrigues Alves, no centro de Capivari, na região de Piracicaba. Um Fiat Siena bateu forte em um poste e pegou fogo. Dois jovens ficaram feridos.

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Por volta de 7h10, policiais militares faziam patrulhamento quando se depararam com o carro em chamas. As duas vítimas, de 19 e 20 anos, já estavam fora do veículo e caídas no chão.