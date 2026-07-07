O domingo (5) começou com susto na Avenida Dr. Rodrigues Alves, no centro de Capivari, na região de Piracicaba. Um Fiat Siena bateu forte em um poste e pegou fogo. Dois jovens ficaram feridos.
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Por volta de 7h10, policiais militares faziam patrulhamento quando se depararam com o carro em chamas. As duas vítimas, de 19 e 20 anos, já estavam fora do veículo e caídas no chão.
O Corpo de Bombeiros foi acionado às pressas e apagou o fogo. O resgate municipal deu os primeiros socorros. As vítimas foram levadas para a Santa Casa de Capivari. O estado de saúde deles não foi divulgado.
Carro irregular
Na hora de verificar o Siena, a PM encontrou várias irregularidades. O licenciamento estava vencido desde 2007 e o motorista não tinha CNH.
Foram feitos autos de infração na hora, inclusive contra o dono do carro por deixar pessoa não habilitada dirigir.
O veículo foi guinchado e levado para o pátio. A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de Capivari.