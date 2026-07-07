O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) intensificou, nas últimas semanas, discursos voltados à defesa dos direitos das mulheres, em um momento em que aliados avaliam haver espaço para fortalecer sua imagem junto ao eleitorado feminino. A estratégia ocorre em meio à repercussão do desentendimento público entre a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República.
Nos bastidores do Palácio do Planalto, a avaliação é de que o episódio pode influenciar a disputa pelo voto das mulheres, grupo que representa 52,8% do eleitorado brasileiro, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Pesquisas apontam vantagem entre mulheres
Levantamento do Datafolha indica que Lula mantém vantagem sobre Flávio Bolsonaro entre o eleitorado feminino. De acordo com a pesquisa, o presidente aparece com 44% das intenções de voto entre as mulheres, contra 26% do senador.
Entre os homens, o cenário é diferente, com empate de 37% para cada um dos pré-candidatos.
Os números reforçam a importância do voto feminino na estratégia das campanhas para a eleição presidencial de 2026.
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Governo reforça ações contra a violência de gênero
Além dos discursos, o governo federal também tem ampliado iniciativas voltadas ao enfrentamento da violência contra as mulheres.
Entre as medidas recentes está o lançamento do Pacto Nacional Brasil Contra o Feminicídio, iniciativa que reúne os Três Poderes para fortalecer políticas públicas de prevenção, proteção às vítimas e punição aos agressores.
Durante evento realizado no início de julho, Lula voltou a defender o endurecimento das penas para crimes de violência doméstica e feminicídio, além da adoção de mecanismos como o monitoramento eletrônico de condenados.
O presidente também afirmou que o respeito às mulheres deve ser tratado como prioridade pela sociedade.
Educação e independência financeira entram na pauta
Outro tema recorrente nos pronunciamentos do chefe do Executivo tem sido a valorização da educação feminina.
Segundo Lula, ampliar o acesso ao ensino representa uma forma de garantir autonomia financeira às mulheres, reduzindo situações de dependência econômica em relacionamentos abusivos.
As declarações fazem parte de uma série de agendas voltadas às políticas públicas destinadas ao público feminino.
Desentendimento no PL repercute nas redes
O aumento da presença do tema nos discursos do presidente coincidiu com a repercussão de um vídeo divulgado por Michelle Bolsonaro no fim de junho.
Na gravação, a ex-primeira-dama afirmou ter sido "desrespeitada" e "humilhada" por Flávio Bolsonaro, episódio que ganhou ampla repercussão nas redes sociais e no meio político.
Também geraram debates declarações do influenciador Paulo Figueiredo sobre o comportamento do eleitorado feminino.
Feminicídio segue em alta no Brasil
Os dados mais recentes do Ministério da Justiça e Segurança Pública mostram que a violência contra as mulheres continua em crescimento.
No primeiro trimestre de 2026, o Brasil registrou o maior número de feminicídios para o período desde o início da série histórica, iniciada em 2015, com aumento de 7,5% em relação ao mesmo intervalo do ano anterior.
Em 2025, o país contabilizou 1.470 vítimas de feminicídio, o maior número já registrado até então, superando o recorde anterior, de 1.464 casos.
O avanço dos indicadores tem mantido o combate à violência de gênero entre os principais temas das políticas públicas e do debate político nacional.