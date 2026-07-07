O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) intensificou, nas últimas semanas, discursos voltados à defesa dos direitos das mulheres, em um momento em que aliados avaliam haver espaço para fortalecer sua imagem junto ao eleitorado feminino. A estratégia ocorre em meio à repercussão do desentendimento público entre a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República.

Nos bastidores do Palácio do Planalto, a avaliação é de que o episódio pode influenciar a disputa pelo voto das mulheres, grupo que representa 52,8% do eleitorado brasileiro, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Pesquisas apontam vantagem entre mulheres

Levantamento do Datafolha indica que Lula mantém vantagem sobre Flávio Bolsonaro entre o eleitorado feminino. De acordo com a pesquisa, o presidente aparece com 44% das intenções de voto entre as mulheres, contra 26% do senador.