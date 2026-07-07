O Brasil perdeu nesta terça-feira (7) um dos maiores nomes da teledramaturgia nacional. O escritor e dramaturgo Benedito Ruy Barbosa morreu aos 95 anos, em São Paulo, em decorrência de complicações provocadas por insuficiência renal crônica. A informação foi confirmada pelo Hospital do Coração (HCor), onde o autor estava internado.
Reconhecido por transformar o universo rural em cenário de grandes sucessos da televisão, Benedito marcou gerações com novelas que se tornaram clássicos, como Pantanal, O Rei do Gado, Renascer e Terra Nostra.
O velório acontece nesta terça-feira, no Funeral Home, no bairro Bela Vista, na capital paulista. A cerimônia será aberta ao público entre 15h e 16h e seguirá até as 21h.
Carreira revolucionou as novelas brasileiras
Benedito Ruy Barbosa construiu uma trajetória marcada por histórias que retratavam o interior do país, a vida no campo, a imigração italiana e os conflitos familiares, sempre com romances intensos como fio condutor.
Sua obra ajudou a consolidar um novo estilo de narrativa na televisão brasileira, levando paisagens naturais e temas sociais para o horário nobre.
Entre seus maiores sucessos estão:
- Meu Pedacinho de Chão (1971);
- Cabocla (1979);
- Pantanal (1990);
- Renascer (1993);
- O Rei do Gado (1996);
- Terra Nostra (1999).
Em depoimentos ao longo da carreira, o autor costumava afirmar que toda grande novela precisava, acima de tudo, de uma forte história de amor.
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Do interior paulista para a televisão
Nascido em 1931, na cidade de Gália, interior de São Paulo, Benedito passou parte da infância em Vera Cruz, convivendo com comunidades de imigrantes italianos e japoneses — experiências que mais tarde influenciariam boa parte de suas obras.
Após perder o pai ainda jovem, precisou trabalhar cedo para ajudar a família. Atuou em diferentes profissões antes de ingressar no jornal O Estado de S. Paulo como revisor, função que despertou ainda mais seu interesse pela escrita.
Seu primeiro romance, Fogo Frio, foi adaptado para o teatro e premiado pela Associação Paulista dos Críticos de Arte (APCA), abrindo caminho para sua carreira como roteirista.
Trajetória passou por diferentes emissoras
A estreia de Benedito na televisão ocorreu em 1966, na TV Tupi, com a novela Somos Todos Irmãos.
Depois disso, trabalhou em emissoras como TV Excelsior, Record e TV Cultura, até chegar à Globo na década de 1970, onde escreveu diversas produções de sucesso.
Em 1990, protagonizou um dos momentos mais marcantes da televisão brasileira ao levar Pantanal para a extinta TV Manchete. A novela revolucionou a dramaturgia ao privilegiar gravações em locações naturais e explorar a riqueza ambiental do Pantanal brasileiro.
O enorme sucesso da produção abriu caminho para seu retorno à Globo, onde assinou novos clássicos e consolidou seu nome entre os maiores autores da história da TV.
Saúde inspirava cuidados nos últimos anos
O dramaturgo enfrentava insuficiência renal crônica havia cerca de três anos e apresentava histórico de internações por infecções urinárias recorrentes.
Em janeiro deste ano, permaneceu internado por 19 dias para tratar uma infecção associada ao comprometimento dos rins.
Segundo o HCor, as complicações da doença levaram ao falecimento do escritor nesta terça-feira.
Obras continuam influenciando novas gerações
Mesmo após décadas de sua estreia, as novelas de Benedito seguem presentes na memória dos brasileiros e continuam conquistando novas gerações por meio de reprises e remakes.
Produções como Pantanal e Renascer, regravadas recentemente com textos adaptados por seu neto Bruno Luperi, demonstram a força de um legado que atravessa gerações e permanece como referência da dramaturgia nacional.
Mais do que criar personagens inesquecíveis, Benedito Ruy Barbosa ajudou a contar a história do Brasil por meio da televisão, transformando o campo, a cultura popular e os conflitos sociais em protagonistas de algumas das novelas mais marcantes da história do país.