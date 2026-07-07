O Brasil perdeu nesta terça-feira (7) um dos maiores nomes da teledramaturgia nacional. O escritor e dramaturgo Benedito Ruy Barbosa morreu aos 95 anos, em São Paulo, em decorrência de complicações provocadas por insuficiência renal crônica. A informação foi confirmada pelo Hospital do Coração (HCor), onde o autor estava internado.

Reconhecido por transformar o universo rural em cenário de grandes sucessos da televisão, Benedito marcou gerações com novelas que se tornaram clássicos, como Pantanal, O Rei do Gado, Renascer e Terra Nostra.

O velório acontece nesta terça-feira, no Funeral Home, no bairro Bela Vista, na capital paulista. A cerimônia será aberta ao público entre 15h e 16h e seguirá até as 21h.

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