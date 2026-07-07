A eliminação da Seleção Brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 provocou uma nova onda de manifestações de torcedores. Na manhã desta terça-feira (7), a sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, amanheceu com faixas de protesto direcionadas à entidade, ao técnico Carlo Ancelotti e aos jogadores.

O ato foi organizado pela torcida Núcleo BR, que criticou a condução da seleção e cobrou mudanças após a derrota por 2 a 1 para a Noruega.

Faixas cobram respeito à história da Seleção

Entre as mensagens exibidas em frente à sede da CBF estavam frases como "Respeitem a história da única pentacampeã", além de críticas à gestão da entidade. Outro cartaz classificava a confederação de forma pejorativa, enquanto uma terceira faixa reforçava que a tradição da Seleção Brasileira precisa ser preservada.