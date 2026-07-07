A eliminação da Seleção Brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 provocou uma nova onda de manifestações de torcedores. Na manhã desta terça-feira (7), a sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, amanheceu com faixas de protesto direcionadas à entidade, ao técnico Carlo Ancelotti e aos jogadores.
O ato foi organizado pela torcida Núcleo BR, que criticou a condução da seleção e cobrou mudanças após a derrota por 2 a 1 para a Noruega.
Faixas cobram respeito à história da Seleção
Entre as mensagens exibidas em frente à sede da CBF estavam frases como "Respeitem a história da única pentacampeã", além de críticas à gestão da entidade. Outro cartaz classificava a confederação de forma pejorativa, enquanto uma terceira faixa reforçava que a tradição da Seleção Brasileira precisa ser preservada.
Segundo os organizadores, o objetivo do protesto foi demonstrar a insatisfação dos torcedores com o desempenho dentro de campo e com a administração do futebol brasileiro.
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Torcida critica gestão e desempenho
Nas redes sociais, o Núcleo BR afirmou que apoiar a Seleção também significa cobrar resultados e comprometimento. Em publicação, o grupo destacou que vestir a camisa pentacampeã exige responsabilidade, raça e uma gestão compatível com a importância histórica do futebol brasileiro.
Os torcedores ainda criticaram o foco dado aos problemas extracampo durante o ciclo da Copa, questionando se esse seria o caminho para recolocar o Brasil entre os principais candidatos ao título mundial.
Derrota amplia sequência negativa
Além da eliminação precoce, o revés diante da Noruega ampliou um jejum que acompanha a Seleção Brasileira desde a conquista do pentacampeonato, em 2002. Desde então, o Brasil não venceu seleções europeias em partidas de mata-mata de Copas do Mundo.
O confronto também aumentou o tabu diante dos noruegueses. Agora, a equipe brasileira acumula cinco partidas consecutivas sem derrotar a Noruega, com três derrotas e dois empates no histórico recente.
Reclamações chegaram até plataforma de consumidores
A insatisfação dos torcedores não ficou restrita às manifestações presenciais. Após a eliminação, diversos brasileiros utilizaram o site Reclame Aqui, tradicionalmente destinado a reclamações de consumidores, para registrar críticas ao desempenho da Seleção Brasileira e à atuação da CBF durante o Mundial.
Campanha terminou nas oitavas
Na Copa do Mundo de 2026, o Brasil encerrou a fase de grupos na liderança da chave após empatar com Marrocos e vencer Haiti e Escócia. Nas oitavas de final, eliminou o Japão, mas acabou superado pela Noruega por 2 a 1, resultado que encerrou a participação brasileira na competição.