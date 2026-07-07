07 de julho de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
REVOLTA GERAL

Torcida protesta na sede da CBF após queda do Brasil na Copa

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Instagram @nucleobr
A eliminação da Seleção Brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 provocou uma nova onda de manifestações de torcedores.
A eliminação da Seleção Brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 provocou uma nova onda de manifestações de torcedores.

A eliminação da Seleção Brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 provocou uma nova onda de manifestações de torcedores. Na manhã desta terça-feira (7), a sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, amanheceu com faixas de protesto direcionadas à entidade, ao técnico Carlo Ancelotti e aos jogadores.

O ato foi organizado pela torcida Núcleo BR, que criticou a condução da seleção e cobrou mudanças após a derrota por 2 a 1 para a Noruega.

Faixas cobram respeito à história da Seleção

Entre as mensagens exibidas em frente à sede da CBF estavam frases como "Respeitem a história da única pentacampeã", além de críticas à gestão da entidade. Outro cartaz classificava a confederação de forma pejorativa, enquanto uma terceira faixa reforçava que a tradição da Seleção Brasileira precisa ser preservada.

Segundo os organizadores, o objetivo do protesto foi demonstrar a insatisfação dos torcedores com o desempenho dentro de campo e com a administração do futebol brasileiro.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Torcida critica gestão e desempenho

Nas redes sociais, o Núcleo BR afirmou que apoiar a Seleção também significa cobrar resultados e comprometimento. Em publicação, o grupo destacou que vestir a camisa pentacampeã exige responsabilidade, raça e uma gestão compatível com a importância histórica do futebol brasileiro.

Os torcedores ainda criticaram o foco dado aos problemas extracampo durante o ciclo da Copa, questionando se esse seria o caminho para recolocar o Brasil entre os principais candidatos ao título mundial.

Derrota amplia sequência negativa

Além da eliminação precoce, o revés diante da Noruega ampliou um jejum que acompanha a Seleção Brasileira desde a conquista do pentacampeonato, em 2002. Desde então, o Brasil não venceu seleções europeias em partidas de mata-mata de Copas do Mundo.

O confronto também aumentou o tabu diante dos noruegueses. Agora, a equipe brasileira acumula cinco partidas consecutivas sem derrotar a Noruega, com três derrotas e dois empates no histórico recente.

Reclamações chegaram até plataforma de consumidores

A insatisfação dos torcedores não ficou restrita às manifestações presenciais. Após a eliminação, diversos brasileiros utilizaram o site Reclame Aqui, tradicionalmente destinado a reclamações de consumidores, para registrar críticas ao desempenho da Seleção Brasileira e à atuação da CBF durante o Mundial.

Campanha terminou nas oitavas

Na Copa do Mundo de 2026, o Brasil encerrou a fase de grupos na liderança da chave após empatar com Marrocos e vencer Haiti e Escócia. Nas oitavas de final, eliminou o Japão, mas acabou superado pela Noruega por 2 a 1, resultado que encerrou a participação brasileira na competição.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários