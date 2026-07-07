Empresas de peso da economia norte-americana intensificaram a pressão sobre o governo dos Estados Unidos para que produtos brasileiros sejam poupados das novas tarifas em discussão. Tesla, Coca-Cola, Nestlé e eBay enviaram manifestações oficiais ao Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR), alertando que a medida pode provocar aumento de custos, prejudicar cadeias de abastecimento e afetar diretamente consumidores americanos.

Os documentos foram protocolados no início de julho, enquanto seguem as audiências públicas que discutem a possibilidade de ampliação das tarifas sobre produtos brasileiros.

Empresas alertam para impactos econômicos

Nas manifestações encaminhadas ao USTR, as companhias afirmam que diversos insumos produzidos no Brasil são considerados estratégicos para a indústria e o mercado dos Estados Unidos.