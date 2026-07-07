07 de julho de 2026
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COPA DO MUNDO

Cristiano Ronaldo se despede da Copa após eliminação de Portugal

Por Vitória Duarte / JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação : Redes Sociais
Atacante de 41 anos deixa o gramado emocionado após derrota por 1 a 0 para a Espanha, resultado que marcou sua última participação em um Mundial.
Atacante de 41 anos deixa o gramado emocionado após derrota por 1 a 0 para a Espanha, resultado que marcou sua última participação em um Mundial.

A Copa do Mundo de 2026 marcou o encerramento de um dos capítulos mais importantes da história do futebol. Nesta segunda-feira (6), Portugal foi derrotado por 1 a 0 pela Espanha, nas oitavas de final, e deu adeus ao torneio. O resultado também representou a despedida de Cristiano Ronaldo dos Mundiais.

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O gol da classificação espanhola saiu apenas aos 45 minutos do segundo tempo, com Mikel Merino, quando a partida caminhava para a prorrogação. Cristiano Ronaldo permaneceu em campo durante os 90 minutos, mas teve atuação discreta e não conseguiu evitar a eliminação portuguesa.

Logo após o apito final, o camisa 7 deixou o gramado visivelmente emocionado e chorando. Em entrevista, confirmou que aquela havia sido sua última Copa do Mundo.

"Estou triste por sair assim do Mundial, mas dei o meu melhor e saio com a consciência tranquila", declarou o atacante.

Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo encerra sua trajetória em Copas do Mundo como o primeiro jogador da história a disputar seis edições do torneio. Ao longo da carreira, marcou 11 gols em Mundiais e consolidou seu nome entre os maiores atletas da história do futebol, embora nunca tenha conquistado o título mundial com a seleção portuguesa.

Apesar de confirmar que não disputará outra Copa do Mundo, o atacante afirmou que ainda não tomou uma decisão definitiva sobre sua continuidade na seleção de Portugal. Segundo ele, o momento é de reflexão antes de definir os próximos passos da carreira internacional.

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