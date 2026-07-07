A Copa do Mundo de 2026 marcou o encerramento de um dos capítulos mais importantes da história do futebol. Nesta segunda-feira (6), Portugal foi derrotado por 1 a 0 pela Espanha, nas oitavas de final, e deu adeus ao torneio. O resultado também representou a despedida de Cristiano Ronaldo dos Mundiais.

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O gol da classificação espanhola saiu apenas aos 45 minutos do segundo tempo, com Mikel Merino, quando a partida caminhava para a prorrogação. Cristiano Ronaldo permaneceu em campo durante os 90 minutos, mas teve atuação discreta e não conseguiu evitar a eliminação portuguesa.