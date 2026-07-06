06 de julho de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
MANDOU BALA

Arma carregada é apreendida após disparo em condomínio

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Polícia Militar
A Polícia Militar apreendeu a pistola calibre 9 milimetros.
A Polícia Militar apreendeu a pistola calibre 9 milimetros.

  Uma denúncia de disparo de arma de fogo mobilizou a Polícia Militar e terminou com a apreensão de uma pistola calibre 9 mm na manhã de sábado (4), em Águas de São Pedro, na região de Piracicaba.

LEIA MAIS

Segundo a PM, uma caminhonete suspeita de envolvimento na ocorrência registrada no condomínio Serelepe, em Santa Maria da Serra, foi localizada e interceptada com o apoio da Guarda Civil Municipal.

Durante a abordagem, a proprietária da arma, registrada como CAC (Colecionadora, Atiradora Desportiva e Caçadora), informou aos policiais que o armamento estava no interior do veículo.

Na fiscalização, os agentes encontraram a pistola municiada e com uma munição na câmara, situação considerada irregular por contrariar as regras estabelecidas na Guia de Tráfego para o transporte de armas.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia de São Pedro, onde foi registrado boletim de ocorrência por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. A pistola e as munições foram apreendidas e ficarão à disposição da Justiça. Após os procedimentos de Polícia Judiciária, os ocupantes da caminhonete foram liberados.

O caso segue sob investigação para esclarecer a possível relação entre a arma apreendida e a ocorrência de disparo registrada anteriormente.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários