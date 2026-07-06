Segundo a PM, uma caminhonete suspeita de envolvimento na ocorrência registrada no condomínio Serelepe, em Santa Maria da Serra, foi localizada e interceptada com o apoio da Guarda Civil Municipal.

Uma denúncia de disparo de arma de fogo mobilizou a Polícia Militar e terminou com a apreensão de uma pistola calibre 9 mm na manhã de sábado (4), em Águas de São Pedro, na região de Piracicaba.

Durante a abordagem, a proprietária da arma, registrada como CAC (Colecionadora, Atiradora Desportiva e Caçadora), informou aos policiais que o armamento estava no interior do veículo.

Na fiscalização, os agentes encontraram a pistola municiada e com uma munição na câmara, situação considerada irregular por contrariar as regras estabelecidas na Guia de Tráfego para o transporte de armas.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia de São Pedro, onde foi registrado boletim de ocorrência por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. A pistola e as munições foram apreendidas e ficarão à disposição da Justiça. Após os procedimentos de Polícia Judiciária, os ocupantes da caminhonete foram liberados.